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Posted 1 декабря, 17:15

Published 1 декабря, 17:15

Modified 1 декабря, 18:31

Updated 1 декабря, 18:31

Снегопад и -11° ждут в Башкирии

Декабрь в Башкирии удивляет капризами

1 декабря 2024, 17:15
Фото: 1MI.

Снегопад и -11° ждут в Башкирии

Центр по гидрометеорологии Республики Башкортостан дал прогноз погоды на начало первой рабочей недели декабря в регионе.

В понедельник, 2 декабря, синоптики ожидают небольшие осадки в виде снега, местами их обилие оценивается как «умеренное». В некоторых частях региона на дорогах образуется гололёд. Направление ветра — западное, сила потоков умеренная. Температура воздуха в тёмное время суток будет колебаться на отметках -1°C… -6°C, местами до -11°C. Днём же температура порой будет доходить до «плюсовой» — столбики термометров окажутся на +1… -4°C.

Спасатели и синоптики также предупреждают о тумане, из-за которого на автодорогах снизится видимость.

Отметим, что в целом первый месяц зимы ожидается достаточно тёплым — по данным башкортостанского управления Росгидромета, температурные показатели декабря 2024 года будет выше средних значений минувших лет.

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Ранее Mkset рассказывал о том, какую погоду синоптики прогнозируют в Уфе и Башкирии в ночь на 1 января 2025 года.

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