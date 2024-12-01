Декабрь в Башкирии удивляет капризами

Posted 1 декабря, 17:15
Published 1 декабря, 17:15
Modified 1 декабря, 18:31
Updated 1 декабря, 18:31
В понедельник, 2 декабря, синоптики ожидают небольшие осадки в виде снега, местами их обилие оценивается как «умеренное». В некоторых частях региона на дорогах образуется гололёд. Направление ветра — западное, сила потоков умеренная. Температура воздуха в тёмное время суток будет колебаться на отметках -1°C… -6°C, местами до -11°C. Днём же температура порой будет доходить до «плюсовой» — столбики термометров окажутся на +1… -4°C.
Спасатели и синоптики также предупреждают о тумане, из-за которого на автодорогах снизится видимость.
Отметим, что в целом первый месяц зимы ожидается достаточно тёплым — по данным башкортостанского управления Росгидромета, температурные показатели декабря 2024 года будет выше средних значений минувших лет.
Ранее Mkset рассказывал о том, какую погоду синоптики прогнозируют в Уфе и Башкирии в ночь на 1 января 2025 года.