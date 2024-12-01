Декабрь в Башкирии удивляет капризами

В понедельник, 2 декабря, синоптики ожидают небольшие осадки в виде снега, местами их обилие оценивается как «умеренное». В некоторых частях региона на дорогах образуется гололёд. Направление ветра — западное, сила потоков умеренная. Температура воздуха в тёмное время суток будет колебаться на отметках -1°C… -6°C, местами до -11°C. Днём же температура порой будет доходить до «плюсовой» — столбики термометров окажутся на +1… -4°C.