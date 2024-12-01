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Posted 1 декабря, 04:42

Published 1 декабря, 04:42

Modified 1 декабря, 04:44

Updated 1 декабря, 04:44

Чиновник осудил уфимских подростков

Чиновник осудил уфимских подростков

1 декабря 2024, 04:42
Фото: Октябрьский район Уфы / Vk.
Глава Октябрьского района башкирской столицы Сергей Плотников обратился к родителям детей с криком души — соответствующую публикацию руководитель муниципалитета разместил у себя на ресурсах.

Поводом для публикации чиновника стал кадр, увиденный им в местном Telegram-канале — на снимке дети гуляют по льду озера Кашкадан в одноимённом парке, проверяя застывший водоём на прочность.

Плотников попросил всех родителей напомнить детям правила безопасности в зимний период и предупредить их от выхода на лёд, дабы избежать трагедии.

— Вблизи озера Кашкадан имеются аншлаги, запрещающие выход на лёд, но некоторых детей это не останавливает.
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Ранее Mkset информировал о том, что в Башкортостане под лёд провалились два человека — при ЧП едва не утонул девятилетний ребёнок.

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