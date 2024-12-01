Чиновник осудил уфимских подростков

Posted 1 декабря, 04:42
Published 1 декабря, 04:42
Modified 1 декабря, 04:44
Updated 1 декабря, 04:44
Поводом для публикации чиновника стал кадр, увиденный им в местном Telegram-канале — на снимке дети гуляют по льду озера Кашкадан в одноимённом парке, проверяя застывший водоём на прочность.
Плотников попросил всех родителей напомнить детям правила безопасности в зимний период и предупредить их от выхода на лёд, дабы избежать трагедии.
— Вблизи озера Кашкадан имеются аншлаги, запрещающие выход на лёд, но некоторых детей это не останавливает.
Ранее Mkset информировал о том, что в Башкортостане под лёд провалились два человека — при ЧП едва не утонул девятилетний ребёнок.