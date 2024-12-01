Бизнесмен из Башкирии погиб на рыбалке

Posted 1 декабря, 20:19
Published 1 декабря, 20:19
Modified 1 декабря, 20:21
Updated 1 декабря, 20:21
Трагический инцидент случился в минувшую пятницу, 29 ноября. На реке Быстрый Танып вышел на рыбалку местный предприниматель Ульфат Галиев. Ловить рыбу сельчанин решил прямо с тонкого льда. В какой-то момент застывший водоток не выдержал и мужчина провалился в воду. Помочь ему было некому.
— Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким Ульфата Магруповича. Это большая утрата для всех нас, — написал чиновник.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе двое детей решили «проверить на прочность» лёд в городском озере.