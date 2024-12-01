Бизнесмен из Башкирии погиб на рыбалке

Трагический инцидент случился в минувшую пятницу, 29 ноября. На реке Быстрый Танып вышел на рыбалку местный предприниматель Ульфат Галиев. Ловить рыбу сельчанин решил прямо с тонкого льда. В какой-то момент застывший водоток не выдержал и мужчина провалился в воду. Помочь ему было некому.