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Posted 1 декабря, 20:19

Published 1 декабря, 20:19

Modified 1 декабря, 20:21

Updated 1 декабря, 20:21

Бизнесмен из Башкирии погиб на рыбалке

Бизнесмен из Башкирии погиб на рыбалке

1 декабря 2024, 20:19
Фото: Фанур Шайхисламов / Telegram.
Известный в своём муниципалитете башкортостанец пополнил печальную статистику из-за неосторожности на льду — сообщил глава Татышлинского района Республики Фанур Шайхисламов.

Трагический инцидент случился в минувшую пятницу, 29 ноября. На реке Быстрый Танып вышел на рыбалку местный предприниматель Ульфат Галиев. Ловить рыбу сельчанин решил прямо с тонкого льда. В какой-то момент застывший водоток не выдержал и мужчина провалился в воду. Помочь ему было некому.

— Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким Ульфата Магруповича. Это большая утрата для всех нас, — написал чиновник.
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе двое детей решили «проверить на прочность» лёд в городском озере.

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