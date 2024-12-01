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Posted 1 декабря, 18:48

Published 1 декабря, 18:48

Modified 1 декабря, 18:50

Updated 1 декабря, 18:50

Аномальная погода оживила водопад в Башкирии

Аномальная погода оживила водопад в Башкирии

1 декабря 2024, 18:48
Фото: Колоколова Елена. Электрогазета.рф.
Знаменитый водопад Кук-Караук под башкортостанским Ишимбаем «дожил» до зимы — кадры публикуют на ресурсах телеканала UTV.

Природный объект, как правило, сбавлял свою мощность осенью и зимой окончательно застывал, однако в 2024 году ситуация наблюдается совершенно иная — к 1 декабря Кук-Караук продолжает бить. Связать это можно с аномальной летней погодой, когда на Башкирию выпало рекордное количество осадков.

Упомянуть стоит то, что декабрь 2024 года также обещает отклониться от нормы — по словам синоптиков, первый месяц зимы будет теплее средних показателй.

Видео: Электрогазета.рф/Колоколова Елена, видео: UTV.
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