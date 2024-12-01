Аномальная погода оживила водопад в Башкирии

Природный объект, как правило, сбавлял свою мощность осенью и зимой окончательно застывал, однако в 2024 году ситуация наблюдается совершенно иная — к 1 декабря Кук-Караук продолжает бить. Связать это можно с аномальной летней погодой, когда на Башкирию выпало рекордное количество осадков.