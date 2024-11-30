Зима начнется с весенней погоды в Башкирии

Posted 30 ноября, 16:04
Published 30 ноября, 16:04
Modified 30 ноября, 16:06
Updated 30 ноября, 16:06
По данным специалистов, в воскресенье, 1 декабря, ожидается ветер западного и юго-западного направлений — от 5 до 10 м/с. Ночью температурные показатели снизятся до -1°C… -6°C. При прояснениях похолодать может уже до -11°C. Днём же воздух разогреется сразу до +1°C… +4°C.
На дорогах может снизиться видимость из-за двух факторов — снега и тумана. Водителей призывают быть предельно осторожными.
Ранее Mkset рассказывал о том, какой будет погода в Республике в праздничную ночь на 1 января 2025 года.