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Posted 30 ноября, 16:04

Published 30 ноября, 16:04

Modified 30 ноября, 16:06

Updated 30 ноября, 16:06

Зима начнется с весенней погоды в Башкирии

Зима начнется с весенней погоды в Башкирии

30 ноября 2024, 16:04
Фото: 1MI.
В Башкирии в первый день первого месяца зимы ожидается «плюсовая» температура — гласит прогноз синоптиков регионального Гидрометцентра.

По данным специалистов, в воскресенье, 1 декабря, ожидается ветер западного и юго-западного направлений — от 5 до 10 м/с. Ночью температурные показатели снизятся до -1°C… -6°C. При прояснениях похолодать может уже до -11°C. Днём же воздух разогреется сразу до +1°C… +4°C.

На дорогах может снизиться видимость из-за двух факторов — снега и тумана. Водителей призывают быть предельно осторожными.

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