Зима начнется с весенней погоды в Башкирии

По данным специалистов, в воскресенье, 1 декабря, ожидается ветер западного и юго-западного направлений — от 5 до 10 м/с. Ночью температурные показатели снизятся до -1°C… -6°C. При прояснениях похолодать может уже до -11°C. Днём же воздух разогреется сразу до +1°C… +4°C.