Высотка вспыхнула в Уфе

— По прибытии, огнеборцы немедленно начали спасательные операции. Из опасной зоны удалось извлечь 13 человек, а также провести эвакуацию еще 7. Пожарные, вошедшие в квартиру, потушили пламя на площади в 3 квадратных метра, — сообщили в МЧС Башкирии. — Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Ведутся следственные действия со стороны дознавателя МЧС России.