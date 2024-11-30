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Posted 30 ноября, 17:24

Published 30 ноября, 17:24

Modified 30 ноября, 17:26

Updated 30 ноября, 17:26

В Уфе из горящего дома эвакуировали 20 человек

Высотка вспыхнула в Уфе

30 ноября 2024, 17:24
Фото: МЧС России.

В Уфе из горящего дома эвакуировали 20 человек

Сотрудники МЧС России спасли 13 человек и эвакуировали 7 во время пожара в Уфе в субботу, 30 ноября, сообщает пресс-служба оперативного ведомства.

В доме на улице Сипайловская на четвертом этаже девятиэтажного здания загорелись мебель и личные вещи. Для ликвидации пожара было задействовано 13 спасателей и 4 единицы техники.

— По прибытии, огнеборцы немедленно начали спасательные операции. Из опасной зоны удалось извлечь 13 человек, а также провести эвакуацию еще 7. Пожарные, вошедшие в квартиру, потушили пламя на площади в 3 квадратных метра, — сообщили в МЧС Башкирии. — Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Ведутся следственные действия со стороны дознавателя МЧС России.

Напомним, ранее в Башкирии в лесном сарае нашли обгоревшие трупы.

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