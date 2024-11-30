Высотка вспыхнула в Уфе

Posted 30 ноября, 17:24
Published 30 ноября, 17:24
Modified 30 ноября, 17:26
Updated 30 ноября, 17:26
В доме на улице Сипайловская на четвертом этаже девятиэтажного здания загорелись мебель и личные вещи. Для ликвидации пожара было задействовано 13 спасателей и 4 единицы техники.
— По прибытии, огнеборцы немедленно начали спасательные операции. Из опасной зоны удалось извлечь 13 человек, а также провести эвакуацию еще 7. Пожарные, вошедшие в квартиру, потушили пламя на площади в 3 квадратных метра, — сообщили в МЧС Башкирии. — Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Ведутся следственные действия со стороны дознавателя МЧС России.
Напомним, ранее в Башкирии в лесном сарае нашли обгоревшие трупы.