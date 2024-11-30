Врачи из Уфы назвали самые богатые витамином C продукты

Posted 30 ноября, 17:11
Published 30 ноября, 17:11
Modified 30 ноября, 17:13
Updated 30 ноября, 17:13
Среди такой пищи специалисты Республиканского госпиталя ветерана войн Уфы назвали шиповник, сладкий перец, чёрную смородину, петрушку, укроп, брокколи, цветную капусту, цитрусовые, клубнику и ананас.
При этом врачи отметили, что лучше всего свои свойства витамин С сохраняет в сырых и замороженных продуктах. При нагревании же аскорбиновая кислота практически полностью разрушается.
Ранее Mkset сообщал о том, что медики указали на признаки опасной болезни, которая може быть распространена у пользователей электронных сигарет.