mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября, 17:11

Published 30 ноября, 17:11

Modified 30 ноября, 17:13

Updated 30 ноября, 17:13

Врачи из Уфы назвали самые богатые витамином C продукты

Врачи из Уфы назвали самые богатые витамином C продукты

30 ноября 2024, 17:11
Фото: 1MI.
Медики озвучили список продуктов, в котором содержится больше всего аскорбиновой кислоты — пишет UfaTime.

Среди такой пищи специалисты Республиканского госпиталя ветерана войн Уфы назвали шиповник, сладкий перец, чёрную смородину, петрушку, укроп, брокколи, цветную капусту, цитрусовые, клубнику и ананас.

При этом врачи отметили, что лучше всего свои свойства витамин С сохраняет в сырых и замороженных продуктах. При нагревании же аскорбиновая кислота практически полностью разрушается.

Уфимским школьникам грозит импотенция из-за вейпов
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что медики указали на признаки опасной болезни, которая може быть распространена у пользователей электронных сигарет.

Читайте также:
Продукты — возбудители рака назвали в УфеВИЧ-тесты в Уфе можно сдать бесплатноНовая смертельная опасность вейпов озвучена в Уфе
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Медицина#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здоровье#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика