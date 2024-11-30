Водитель мотоблока погиб в Башкирии

— В результате столкновения 36-летний водитель мотоблока погиб на месте, а его 58-летний пассажир был доставлен в больницу, — сообщает пресс-служба ГАИ Республики Башкортостан. — Полиция работает над выяснением всех обстоятельств произошедшего ДТП.