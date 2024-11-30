Водитель мотоблока погиб в Башкирии

Posted 30 ноября, 17:32
Published 30 ноября, 17:32
Modified 30 ноября, 17:34
Updated 30 ноября, 17:34
ДТП произошло в субботу, 30 ноября, около 18:00 на пятом километре трассы Турбаслы-Иглино. Согласно предварительным данным, 27-летний водитель коммерческой «Газели» потерял контроль над автомобилем и врезался во встречный мотоблок.
— В результате столкновения 36-летний водитель мотоблока погиб на месте, а его 58-летний пассажир был доставлен в больницу, — сообщает пресс-служба ГАИ Республики Башкортостан. — Полиция работает над выяснением всех обстоятельств произошедшего ДТП.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе разыскивают лихача, скрывшегося с места преступления — водитель сбил ребёнка и уехал в неизвестном направлении.