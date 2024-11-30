В Уфе пенсионер отправил в больницу ребёнка

Posted 30 ноября, 14:13
Published 30 ноября, 14:13
Modified 30 ноября, 14:15
Updated 30 ноября, 14:15
На пересечении проезжих частей, как пишет Госавтоинспекция, столкнулись легковые Datsun и BMW. Водитель авто немецкой марки — 69-летний пенсионер — при выполнении поворота въехал во встречную машину.
В результате аварии травмы получили два пассажира «Датсуна» — 64-летний мужчина и четырёхлетний ребёнок. В обстоятельствах аварии разбираются правоохранительные органы.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе на проспекте Октября неизвестный сбил 17-летнего подростка и скрылся с места ДТП.