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Posted 30 ноября, 14:13

Published 30 ноября, 14:13

Modified 30 ноября, 14:15

Updated 30 ноября, 14:15

В Уфе пенсионер отправил в больницу ребёнка

В Уфе пенсионер отправил в больницу ребёнка

30 ноября 2024, 14:13
Фото: ГАИ Уфы.
В столице Башкирии пожилой мужчина и четырёхлетний ребёнок пострадали при происшествии на перекрёстке улиц Менделеева и Горбатова — сообщили в ГАИ города в субботу, 30 ноября.

На пересечении проезжих частей, как пишет Госавтоинспекция, столкнулись легковые Datsun и BMW. Водитель авто немецкой марки — 69-летний пенсионер — при выполнении поворота въехал во встречную машину.

В результате аварии травмы получили два пассажира «Датсуна» — 64-летний мужчина и четырёхлетний ребёнок. В обстоятельствах аварии разбираются правоохранительные органы.

В Уфе неизвестный едва не убил подростка
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе на проспекте Октября неизвестный сбил 17-летнего подростка и скрылся с места ДТП.

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