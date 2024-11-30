В Уфе обрушился башенный кран с людьми

Posted 30 ноября, 09:27
Published 30 ноября, 09:27
Modified 30 ноября, 09:29
Updated 30 ноября, 09:29
На месте возведения многоквартирного дома по улице Сипайловской упал башенный кран. Конструкция, по данным спасателей, пролетела около 20 метров. В кабинете крана в момент инцидента находились двое рабочих — их срочно увезли в больницу на карете скорой. У одного пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга, другой мужчина ушиб грудную клетку.
По факту инцидента прокуратура региона начала проверку. Как пишет ведомство, его сотрудники обратят внимание на соблюдение градостроительного законодательства, а также требований об охране труда и технике безопасности.