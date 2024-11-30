mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября, 09:27

Published 30 ноября, 09:27

Modified 30 ноября, 09:29

Updated 30 ноября, 09:29

Прокуратура проверяет падение башенного крана в Уфе

В Уфе обрушился башенный кран с людьми

30 ноября 2024, 09:27
Фото: МЧС по РБ.

Прокуратура проверяет падение башенного крана в Уфе

В микрорайоне Сипайлово столицы Башкирии произошло ЧП на строящемся объекте — отчитались утром субботы, 30 ноября, в МЧС по Республике Башкортостан.

На месте возведения многоквартирного дома по улице Сипайловской упал башенный кран. Конструкция, по данным спасателей, пролетела около 20 метров. В кабинете крана в момент инцидента находились двое рабочих — их срочно увезли в больницу на карете скорой. У одного пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга, другой мужчина ушиб грудную клетку.

По факту инцидента прокуратура региона начала проверку. Как пишет ведомство, его сотрудники обратят внимание на соблюдение градостроительного законодательства, а также требований об охране труда и технике безопасности.

Крупный склад с химикатами загорелся в Уфе
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе пожар объял крупный склад с лакокрасочной продукцией.

Читайте также:
Многодетный отец из Башкирии расправился с женойПьяный житель Башкирии задохнулся в пожареПод Уфой сгорел дом из-за зарядки телефона
#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Стройка#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Инциденты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика