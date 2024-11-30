В Уфе неизвестный едва не убил подростка

Неустановленный уфимец устроил ДТП вечером пятницы, 29 ноября, у дома по проспекту Октября, 68/2. Водитель сбил 17-летнего парня, когда тот шёл по тротуару, после чего скрылся с места аварии. Молодому человеку же пришлось добираться до травмпункта — там у него диагностировали травму ноги.