В Уфе неизвестный едва не убил подростка

Posted 30 ноября, 14:01
Published 30 ноября, 14:01
Modified 30 ноября, 14:03
Updated 30 ноября, 14:03
Неустановленный уфимец устроил ДТП вечером пятницы, 29 ноября, у дома по проспекту Октября, 68/2. Водитель сбил 17-летнего парня, когда тот шёл по тротуару, после чего скрылся с места аварии. Молодому человеку же пришлось добираться до травмпункта — там у него диагностировали травму ноги.
Свидетелей происшествия просят обратиться в правоохранительные органы.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии при столкновении «Приоры» и «КамАЗа» погиб 19-летний водитель.