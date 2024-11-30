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Posted 30 ноября, 14:01

Published 30 ноября, 14:01

Modified 30 ноября, 14:03

Updated 30 ноября, 14:03

В Уфе неизвестный едва не убил подростка

В Уфе неизвестный едва не убил подростка

30 ноября 2024, 14:01
Фото: 1MI.
В столице Башкирии разыскивают лихача, скрывшегося с места преступления — сообщили в ГАИ города в субботу, 30 ноября.

Неустановленный уфимец устроил ДТП вечером пятницы, 29 ноября, у дома по проспекту Октября, 68/2. Водитель сбил 17-летнего парня, когда тот шёл по тротуару, после чего скрылся с места аварии. Молодому человеку же пришлось добираться до травмпункта — там у него диагностировали травму ноги.

Свидетелей происшествия просят обратиться в правоохранительные органы.

КамАз снёс «Приору» — молодой водитель погиб
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии при столкновении «Приоры» и «КамАЗа» погиб 19-летний водитель.

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