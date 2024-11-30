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Posted 30 ноября, 08:41

Published 30 ноября, 08:41

Modified 30 ноября, 08:43

Updated 30 ноября, 08:43

В Уфе исчез подросток

В Уфе исчез подросток

30 ноября 2024, 08:41
Фото: Изображение Midjourney.
В столице Башкирии бесследно пропал 15-летний парень, сообщают волонтёры поискового отряда «БаРС» в субботу, 30 ноября.

По данным волонтёров, подросток в последний раз выходил на связь в минувший понедельник, 25 ноября. С тех пор его не видел никто из родных. Поисками ребёнка сейчас занимаются добровольцы и сотрудники оперативных ведомств.

В ориентировке указано, что мальчик — худощавого телосложения, 1,75 м ростом, со светло-русыми волосами и зелёными глазами. Одет был в серо-чёрную куртку с зелёными вставками, чёрную толстовку с белым принтом, чёрные джинсы и белые кроссовки.

В Уфе прекратили поиски двоих детей
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе исчезли несовершеннолетние брат с сестрой.

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