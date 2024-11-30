В Уфе исчез подросток

Posted 30 ноября, 08:41
Published 30 ноября, 08:41
Modified 30 ноября, 08:43
Updated 30 ноября, 08:43
По данным волонтёров, подросток в последний раз выходил на связь в минувший понедельник, 25 ноября. С тех пор его не видел никто из родных. Поисками ребёнка сейчас занимаются добровольцы и сотрудники оперативных ведомств.
В ориентировке указано, что мальчик — худощавого телосложения, 1,75 м ростом, со светло-русыми волосами и зелёными глазами. Одет был в серо-чёрную куртку с зелёными вставками, чёрную толстовку с белым принтом, чёрные джинсы и белые кроссовки.