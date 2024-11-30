«Утром мажу бутерброд — сразу мысль: а как народ?»

Возможно, так происходит потому, что местные жители знают — с этого года в помощь заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, начали действовать кредитные каникулы. Отсрочку платежей до 6 месяцев можно получить один раз в связи со снижением дохода на 30% и более и один раз — если заемщик пострадал в результате чрезвычайной ситуации. Если финансовая ситуация ухудшилась, но вы на подпадаете под эти критерии, реструктуризировать кредит можно по собственным программам банков.