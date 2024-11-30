«Утром мажу бутерброд — сразу мысль: а как народ?»

Posted 30 ноября, 04:49
Published 30 ноября, 04:49
Modified 30 ноября, 04:51
Updated 30 ноября, 04:51
В качестве гостей для обсуждения наболевшей темы пригласили высокопоставленных чиновников из муниципальных администраций и представителей Центробанка.
Дословно программа посвящена снижению доли населения с доходами ниже границы бедности. Каламбуры о методах «снижения численности» бедняков представителями не самых низкооплачиваемых должностей напрашиваются сами собой, однако мы всё же разберём саму программу, которую Mkset предоставили в пресс-службе Нацбанка РФ. А именно — доклад о долговой нагрузке населения Башкирии и проект по мерам ее снижения.
Первая часть презентации посвящена показателям, связанным с долговой нагрузкой на население региона. Как гласят данные ЦБ, ситуацию не спасает даже рост доходов населения, о котором регулярно отчитываются власти.
Так, с марта 2019 года по июнь 2024 года показатель долговой нагрузки в Башкирии вырос с 29,7% до 50,6%. Уровень долговой нагрузки — это соотношения дохода и обязательств по займам. Эксперты сферы финансов считают, что максимальный комфортный уровень долговой нагрузки — отдавать по кредитам не более половины от стабильного ежемесячного кредита. Для сравнения, в марте 2022 года уровень долговой нагрузки у заёмщиков в Башкирии составлял 40,7%.
Между тем среднегодовые доходы населения за тот же срок в Башкирии выросли с ₽1414 млрд до ₽2112 млрд. На этом проблемы не заканчиваются — вместе с самой долговой нагрузкой растёт и просроченная задолженность. Правда, только сумма, сама доля «нехорошей» задолженности в общем объеме кредитов в республике в последние годы низкая и даже продолжает снижается.
Возможно, так происходит потому, что местные жители знают — с этого года в помощь заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, начали действовать кредитные каникулы. Отсрочку платежей до 6 месяцев можно получить один раз в связи со снижением дохода на 30% и более и один раз — если заемщик пострадал в результате чрезвычайной ситуации. Если финансовая ситуация ухудшилась, но вы на подпадаете под эти критерии, реструктуризировать кредит можно по собственным программам банков.
— В условиях жесткой денежно-кредитной политики выросло количество договоров реструктуризации [К октябрю 2024 года] объёмы до данным договорам превысили значения за весь 2023 год на 6,9%, — заключили в Центробанке.
Жители Башкортостана активно пользуются этой возможностью — и это правильное поведение в сложной ситуации. Кредитные каникулы будут зафиксированы в кредитной истории, но не испортят ее, в отличие от просрочек и пропусков платежей.
Завершилась презентация отчётом о предпринимаемых мерах по борьбе с таким положением дел. Итак, в списке обозначены следующие пункты:
Упомянут и ряд мер, которые начнут предпринимать в 2025 году: