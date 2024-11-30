Уфимцы скатываются в ипотечную яму

Posted 30 ноября, 04:49
Published 30 ноября, 04:49
Modified 30 ноября, 04:51
Updated 30 ноября, 04:51
По данным аналитиков, к октябрю 2024 года объём просроченной задолженности в Башкирии составил уже ₽185 млн. В целом по Приволжскому федеральному округу этот показатель составляет 32% или ₽918 млн к октябрю 2024 года.
Башкортостан, таким образом, вошёл в число лидеров всероссийского антирейтинга, заняв в нём 11 место. Для сравнения, Татарстан оказался на девятой строчке рейтинга с задолженностью в ₽196 млн.
По мнению аналитиков, сильнее всего проблемный портфель пополняют кредиты, которые россияне оформили в период ажиотажного спроса — брать больше ипотек резко стали перед закрытием множества льготных программ.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе зафиксировали небольшое падение стоимости квартир на первичном рынке жилья.