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Posted 30 ноября, 04:49

Published 30 ноября, 04:49

Modified 30 ноября, 04:51

Updated 30 ноября, 04:51

В Башкирии растут долги по ипотеке

Уфимцы скатываются в ипотечную яму

30 ноября 2024, 04:49
Фото: 1MI.

В Башкирии растут долги по ипотеке

Объём неплатежей по кредитам на строящееся жильё среди башкортостанцев по итогам I–III кварталов 2024 года вырос на 81% — такими данными агентство «Долговой консультант» поделилось с Mkset.

По данным аналитиков, к октябрю 2024 года объём просроченной задолженности в Башкирии составил уже ₽185 млн. В целом по Приволжскому федеральному округу этот показатель составляет 32% или ₽918 млн к октябрю 2024 года.

Башкортостан, таким образом, вошёл в число лидеров всероссийского антирейтинга, заняв в нём 11 место. Для сравнения, Татарстан оказался на девятой строчке рейтинга с задолженностью в ₽196 млн.

По мнению аналитиков, сильнее всего проблемный портфель пополняют кредиты, которые россияне оформили в период ажиотажного спроса — брать больше ипотек резко стали перед закрытием множества льготных программ.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе зафиксировали небольшое падение стоимости квартир на первичном рынке жилья.

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