Уфимцам не хватает иллюминации

Posted 30 ноября, 16:17
Published 30 ноября, 16:17
Modified 30 ноября, 16:19
Updated 30 ноября, 16:19
Сыпать недовольными высказываниями уфимцы стали практически с первых комментариев.
— Включите освещение в парке Гафури на Горсовете. Горит один фонарь.
— В парке «Президент-отеля» освещение тоже через один или два горит.
— Раньше на Ленина такая красивая подсветка была, зачем убрали. Так празднично было, а сейчас грустно.
— А в Черниковке нельзя так сделать?
Надоумил пост уфимцев и на жалобы о других проблемах.
— Ночная Уфа очень красива! Не видно грязи, смога от пыли… Вот только после прогулок по красивым местам в вечернее время очень проблематично вернуться домой! Вечером с транспортом очень плохо!
Были и те, кто в контексте новогодней тематики попросил внести правки в производственный календарь.
— Не люблю Новый год из-за того, что потом надо отдыхать почти две недели, а потом в феврале недополучать зарплату из-за этих выходных, лучше б сделали, как раньше, два дня праздничных — и на работу.
Однако большинство комментаторов всё же отложила сетования и лишь отметила красоту Уфы, готовящейся к Новому году.