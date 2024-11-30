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Posted 30 ноября, 16:17

Published 30 ноября, 16:17

Modified 30 ноября, 16:19

Updated 30 ноября, 16:19

Уфимцы жалуются на недостаток освещения

Уфимцам не хватает иллюминации

30 ноября 2024, 16:17
Фото: 1MI.

Уфимцы жалуются на недостаток освещения

Атмосферные кадры Уфы. готовящейся к главному празднику зимы, которые опубликовал мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев, напомнили уфимцам о наболевшем — рассказываем, о чём напомнили горожанам пейзажи ёлок и гирлянд.

Сыпать недовольными высказываниями уфимцы стали практически с первых комментариев.

— Включите освещение в парке Гафури на Горсовете. Горит один фонарь.
— В парке «Президент-отеля» освещение тоже через один или два горит.
— Раньше на Ленина такая красивая подсветка была, зачем убрали. Так празднично было, а сейчас грустно.
— А в Черниковке нельзя так сделать?

Надоумил пост уфимцев и на жалобы о других проблемах.

— Ночная Уфа очень красива! Не видно грязи, смога от пыли… Вот только после прогулок по красивым местам в вечернее время очень проблематично вернуться домой! Вечером с транспортом очень плохо!

Были и те, кто в контексте новогодней тематики попросил внести правки в производственный календарь.

— Не люблю Новый год из-за того, что потом надо отдыхать почти две недели, а потом в феврале недополучать зарплату из-за этих выходных, лучше б сделали, как раньше, два дня праздничных — и на работу.

Однако большинство комментаторов всё же отложила сетования и лишь отметила красоту Уфы, готовящейся к Новому году.

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