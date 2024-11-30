Уфимским школьникам грозит импотенция из-за вейпов

Совсем недавно в мире появилось новое заболевание, известное как EVALI. Эта болезнь характеризуется острым поражением легочной ткани, как сообщили UfaTime.ru врачи из Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе. Как известно, основными потребителями вейпов и девайсов для употребления никотина являются школьники и молодежь.