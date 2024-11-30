Уфимским школьникам грозит импотенция из-за вейпов

Posted 30 ноября, 11:21
Published 30 ноября, 11:21
Modified 30 ноября, 11:48
Updated 30 ноября, 11:48
Совсем недавно в мире появилось новое заболевание, известное как EVALI. Эта болезнь характеризуется острым поражением легочной ткани, как сообщили UfaTime.ru врачи из Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе. Как известно, основными потребителями вейпов и девайсов для употребления никотина являются школьники и молодежь.
«Симптоматика и развитие болезни могут варьироваться и напоминать проявления различных патологий, таких как сердечно-сосудистые, онкологические или желудочно-кишечные заболевания. Тем не менее, существуют специфические симптомы, характерные именно для EVALI».
К основным симптомам болезни вейперов относятся:
повышенная температура, озноб, резкое снижение веса;
кашель, затрудненное дыхание, грудные боли;
расстройства пищеварения (тошнота, диарея, боли в животе), которые обычно являются первыми признаками;
общая слабость, недомогание, гипоксия;
тахикардия (учащенное сердцебиение);
увеличение уровня лейкоцитов в анализе крови;
патологические изменения в легких, выявляемые с помощью компьютерной томографии.
«Исследования показывают, что использование вейпов, электронных сигарет и систем нагрева табака негативно влияет на сердце, сосуды, легкие и может привести к летальному исходу, острым отравлениям, а также повреждать ДНК подобно обычным сигаретам. В долгосрочной перспективе это может вызвать инфаркты, инсульты, импотенцию и рак».