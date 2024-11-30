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Posted 30 ноября, 11:21

Published 30 ноября, 11:21

Modified 30 ноября, 11:48

Updated 30 ноября, 11:48

Уфимские врачи указали признаки опасной болезни вейперов

Уфимским школьникам грозит импотенция из-за вейпов

30 ноября 2024, 11:21
Фото: mkset.ru.

Уфимские врачи указали признаки опасной болезни вейперов

Болезнь EVALI затрагивает вейперов и пользователей электронных сигарет, сообщают в субботу, 30 ноября, врачи из Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе.

Совсем недавно в мире появилось новое заболевание, известное как EVALI. Эта болезнь характеризуется острым поражением легочной ткани, как сообщили UfaTime.ru врачи из Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе. Как известно, основными потребителями вейпов и девайсов для употребления никотина являются школьники и молодежь.

«Симптоматика и развитие болезни могут варьироваться и напоминать проявления различных патологий, таких как сердечно-сосудистые, онкологические или желудочно-кишечные заболевания. Тем не менее, существуют специфические симптомы, характерные именно для EVALI».

К основным симптомам болезни вейперов относятся:

повышенная температура, озноб, резкое снижение веса;

кашель, затрудненное дыхание, грудные боли;

расстройства пищеварения (тошнота, диарея, боли в животе), которые обычно являются первыми признаками;

общая слабость, недомогание, гипоксия;

тахикардия (учащенное сердцебиение);

увеличение уровня лейкоцитов в анализе крови;

патологические изменения в легких, выявляемые с помощью компьютерной томографии.

«Исследования показывают, что использование вейпов, электронных сигарет и систем нагрева табака негативно влияет на сердце, сосуды, легкие и может привести к летальному исходу, острым отравлениям, а также повреждать ДНК подобно обычным сигаретам. В долгосрочной перспективе это может вызвать инфаркты, инсульты, импотенцию и рак».
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