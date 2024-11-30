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Posted 30 ноября, 15:57

Published 30 ноября, 15:57

Modified 30 ноября, 15:59

Updated 30 ноября, 15:59

«Салават Юлаев» разгромил «Спартак» в Уфе

«Салават Юлаев» разгромил «Спартак» в Уфе

30 ноября 2024, 15:57
Фото: ХКСЮ / Telegram.
Уфимский хоккейный клуб нанёс сокрушительное поражение соперникам из Москвы в ходе матча в субботу, 30 ноября.

Счёт москвичи открыли ещё на четвёртой минуте, забросив шайбу в ворота «Салавата», однако уже во вторую двадцатиминутку инициативу перехватили уфимцы, так и не вернув её «Спартаку».

В течение оставшейся части раунда московский клуб пропустил ещё четыре шайбы от «СЮ» — последняя из них была заброшена в ворота «Спартака» менее чем за четыре минуты до сирены.

Игра, таким образом, завершилась со счётом 5:1 в пользу «Салавата Юлаева».

«Салават Юлаев» всухую обыграл «Витязь»
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Матч со «Спартаком» принёс «СЮ» третью победу в серии. Как сообщал Mkset, ранее уфимская команда всухую обыграла подмосковный «Витязь».

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