«Салават Юлаев» разгромил «Спартак» в Уфе

Posted 30 ноября, 15:57
Published 30 ноября, 15:57
Modified 30 ноября, 15:59
Updated 30 ноября, 15:59
Счёт москвичи открыли ещё на четвёртой минуте, забросив шайбу в ворота «Салавата», однако уже во вторую двадцатиминутку инициативу перехватили уфимцы, так и не вернув её «Спартаку».
В течение оставшейся части раунда московский клуб пропустил ещё четыре шайбы от «СЮ» — последняя из них была заброшена в ворота «Спартака» менее чем за четыре минуты до сирены.
Игра, таким образом, завершилась со счётом 5:1 в пользу «Салавата Юлаева».
Матч со «Спартаком» принёс «СЮ» третью победу в серии. Как сообщал Mkset, ранее уфимская команда всухую обыграла подмосковный «Витязь».