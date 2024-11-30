Проблема уфимского хаоса собрала аншлаг у чиновников

Большая часть встречи была посвящена ответам на жалобы граждан: помимо благоустройства, людей беспокоят проблемы с ЖКХ, организацией движения автобусов, отлова собак и недостатка парковочных мест, а также сноса аварийных домов — о последнем не так давно упоминал также мэр Ратмир Мавлиев, резюмируя о главных проблемах микрорайона.