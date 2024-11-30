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Posted 30 ноября, 04:45

Published 30 ноября, 04:45

Modified 30 ноября, 04:47

Updated 30 ноября, 04:47

Чиновники вышли к жителям Затона

Проблема уфимского хаоса собрала аншлаг у чиновников

30 ноября 2024, 04:45
Фото: Горсовет Уфы.

Чиновники вышли к жителям Затона

Инициативная группа многострадального микрорайона Уфы встретилась с городскими и региональными властями — о прошедшем сходе отчитались на ресурсах Горсовета башкирской столицы.

Проходила встреча в актовом зале школы №128. Дабы успокоить уфимцев, власти сходу начали отчитываться о проведённой программе по благоустройству микрорайона и планах на ближайшее время.

Так, упомянули чиновники старт проектирования капремонта улицы Лётчиков. Положительное заключение экспертизы получила также постройка дорог в районе улиц Загитова и Купцова с продолжением упомянутой улицы Лётчиков.

Большая часть встречи была посвящена ответам на жалобы граждан: помимо благоустройства, людей беспокоят проблемы с ЖКХ, организацией движения автобусов, отлова собак и недостатка парковочных мест, а также сноса аварийных домов — о последнем не так давно упоминал также мэр Ратмир Мавлиев, резюмируя о главных проблемах микрорайона.

Мост в Уфе закроют на ремонт
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе собираются временно ограничить проезд по мосту через реку Белую.

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