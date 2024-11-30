Проблема уфимского хаоса собрала аншлаг у чиновников

Posted 30 ноября, 04:45
Published 30 ноября, 04:45
Modified 30 ноября, 04:47
Updated 30 ноября, 04:47
Проходила встреча в актовом зале школы №128. Дабы успокоить уфимцев, власти сходу начали отчитываться о проведённой программе по благоустройству микрорайона и планах на ближайшее время.
Так, упомянули чиновники старт проектирования капремонта улицы Лётчиков. Положительное заключение экспертизы получила также постройка дорог в районе улиц Загитова и Купцова с продолжением упомянутой улицы Лётчиков.
Большая часть встречи была посвящена ответам на жалобы граждан: помимо благоустройства, людей беспокоят проблемы с ЖКХ, организацией движения автобусов, отлова собак и недостатка парковочных мест, а также сноса аварийных домов — о последнем не так давно упоминал также мэр Ратмир Мавлиев, резюмируя о главных проблемах микрорайона.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе собираются временно ограничить проезд по мосту через реку Белую.