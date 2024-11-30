Новому вице-премьеру Башкирии нужно больше денег

Поводом для визита стала проверка строительства новых дворца культуры и бассейна. Объекты Газизов назвал «непростыми» и заявил, что к подрядной организации, ответственной за них, «есть вопросы». Указал вице-премьер и на то, что объекты нуждаются в выделении дополнительного финансирования.