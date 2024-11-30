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Posted 30 ноября, 15:50

Published 30 ноября, 15:50

Modified 30 ноября, 15:52

Updated 30 ноября, 15:52

Вице-премьер Башкирии попросил выделять больше денег на спорт

Новому вице-премьеру Башкирии нужно больше денег

30 ноября 2024, 15:50
Фото: Рустем Газизов / Telegram.

Вице-премьер Башкирии попросил выделять больше денег на спорт

Замглавы башкортостанского Кабмина Рустем Газизов проверил объекты Фёдоровского района Республики — о поездке чиновник отчитался на личных ресурсах.

Поводом для визита стала проверка строительства новых дворца культуры и бассейна. Объекты Газизов назвал «непростыми» и заявил, что к подрядной организации, ответственной за них, «есть вопросы». Указал вице-премьер и на то, что объекты нуждаются в выделении дополнительного финансирования.

Газизов сообщил, что строительство бассейна и здания дворца культуры он поставил на свой контроль, а вопрос увеличения объёма выделенных средств пообещал обсудить с руководством района.

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Напомним, кресло вице-премьера Газизов получил после того, как ушёл с поста мэра Стерлитамака из-за истечения срока полномочий.

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