Новогодняя ночь в Башкирии будет морозной и пасмурной

Posted 30 ноября, 06:44
Published 30 ноября, 06:44
Modified 30 ноября, 07:20
Updated 30 ноября, 07:20
Заметим, что данные подобных порталов, делающих прогнозы на такие долгие сроки, создаются лишь на основе многолетних наблюдений. На основе актуальных данных прогнозы могут изменяться ближе к дате.
Так или иначе, «Яндекс Погода» в ночь на 1 января 2025 года обещает -13°C в среднем по Башкирии. Как указывают синоптики, этот день как правило морозный и пасмурный. «Погода Mail» на основе статистики за 16 лет также ожидает в новогоднюю ночь в Уфе -12°C. Сервис «Ну и погода» ждёт -17°C… -14°C.
Как сообщали ранее в башкортостанском Гидрометцентре, среднемесячная температура в декабре 2024 года будет выше нормы.