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Posted 30 ноября, 06:44

Published 30 ноября, 06:44

Modified 30 ноября, 07:20

Updated 30 ноября, 07:20

Новогодняя ночь в Башкирии будет морозной и пасмурной

Новогодняя ночь в Башкирии будет морозной и пасмурной

30 ноября 2024, 06:44
Фото: 1MI.
Изучили, что пишут сервисы прогнозов погоды о погоде с 31 декабря на 1 января.

Заметим, что данные подобных порталов, делающих прогнозы на такие долгие сроки, создаются лишь на основе многолетних наблюдений. На основе актуальных данных прогнозы могут изменяться ближе к дате.

Так или иначе, «Яндекс Погода» в ночь на 1 января 2025 года обещает -13°C в среднем по Башкирии. Как указывают синоптики, этот день как правило морозный и пасмурный. «Погода Mail» на основе статистики за 16 лет также ожидает в новогоднюю ночь в Уфе -12°C. Сервис «Ну и погода» ждёт -17°C… -14°C.

Аномально тёплый декабрь ждут в Башкирии
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Как сообщали ранее в башкортостанском Гидрометцентре, среднемесячная температура в декабре 2024 года будет выше нормы.

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