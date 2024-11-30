Новогодняя ночь в Башкирии будет морозной и пасмурной

Так или иначе, «Яндекс Погода» в ночь на 1 января 2025 года обещает -13°C в среднем по Башкирии. Как указывают синоптики, этот день как правило морозный и пасмурный. «Погода Mail» на основе статистики за 16 лет также ожидает в новогоднюю ночь в Уфе -12°C. Сервис «Ну и погода» ждёт -17°C… -14°C.