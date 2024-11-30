Многодетный отец из Башкирии расправился с женой

Posted 30 ноября, 08:34
Published 30 ноября, 08:34
Modified 30 ноября, 08:36
Updated 30 ноября, 08:36
По данным ресурсов, отец семейства якобы убил свою супругу, после чего покончил с собой. Дочь пары проснулась посреди ночи. Не обнаружив родителей дома, девочка решила проверить в гараже и ужаснулась. Досмерти напуганная школьница позвонила в «службу 112» и рассказала о случившемся.
Всего у погибших осталось трое несовершеннолетних детей. По данным Telegram-каналов, супруги часто ссорились на почве ревности. Судя по всему, это и стало мотивом для ужасного поступка.
Ранее Mkset сообщал о том, что измена стала поводом для жестокого убийства в Туймазинском районе Башкирии.