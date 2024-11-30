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Posted 30 ноября, 08:34

Published 30 ноября, 08:34

Modified 30 ноября, 08:36

Updated 30 ноября, 08:36

Многодетный отец из Башкирии расправился с женой

Многодетный отец из Башкирии расправился с женой

30 ноября 2024, 08:34
Фото: 1MI.
Инсайдерские Telegram-каналы растиражировали жуткую историю из Иглинского района Башкортостана — 14-летняя девочка обнаружила в гараже тела своих родителей.

По данным ресурсов, отец семейства якобы убил свою супругу, после чего покончил с собой. Дочь пары проснулась посреди ночи. Не обнаружив родителей дома, девочка решила проверить в гараже и ужаснулась. Досмерти напуганная школьница позвонила в «службу 112» и рассказала о случившемся.

Всего у погибших осталось трое несовершеннолетних детей. По данным Telegram-каналов, супруги часто ссорились на почве ревности. Судя по всему, это и стало мотивом для ужасного поступка.

Жителя Башкирии убили на месте измены
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Ранее Mkset сообщал о том, что измена стала поводом для жестокого убийства в Туймазинском районе Башкирии.

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