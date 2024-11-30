Эмоциональные уфимки рискуют родить больных детей

Posted 30 ноября, 11:26
Published 30 ноября, 11:26
Modified 30 ноября, 11:28
Updated 30 ноября, 11:28
Эмоциональное состояние матери может сказываться на развитии малыша и его восприятии мира, утверждают специалисты перинатального центра в Уфе.
В процессе беременности женское тело испытывает множество изменений, что может привести к повышению уровня стресса. Это вызывает активизацию различных механизмов, включая выделение кортизола. Избыточное количество этого гормона стресса негативно влияет на развитие плода и может повлечь за собой серьезные результаты, включая проблемы в формировании нервной системы.
Эксперты Республиканского клинического перинатального центра указали UfaTime.ru на то, что дети, чьи матери испытывали высокий уровень стресса во время ожидания, часто становятся чрезмерно тревожными, имеют трудности с обучением и адаптацией, а также сталкиваются с проблемами в поведении.
Медики акцентировали внимание на том, что эмоциональное состояние матери оказывает влияние на ребенка через биохимические процессы и сохраняет эту связь даже после рождения.
Чтобы снизить уровень стресса, важно создать для беременной женщины спокойную и поддерживающую атмосферу. Полезными могут быть занятия йогой, медитацией, прогулки на свежем воздухе, общение с близкими и курсы подготовки к родам.