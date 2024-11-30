Эмоциональные уфимки рискуют родить больных детей

В процессе беременности женское тело испытывает множество изменений, что может привести к повышению уровня стресса. Это вызывает активизацию различных механизмов, включая выделение кортизола. Избыточное количество этого гормона стресса негативно влияет на развитие плода и может повлечь за собой серьезные результаты, включая проблемы в формировании нервной системы.