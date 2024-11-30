Зима в Башкирии — первые жертвы

Posted 30 ноября, 13:51
Published 30 ноября, 13:51
Modified 30 ноября, 14:04
Updated 30 ноября, 14:04
Так, в Караидельском районе выход на заледеневшую реку едва не закончился гибелью отца девятилетнего мальчика. Непредусмотрительный сельчанин повёл за собой ребёнка и провалился. К счастью, ребёнок под воду не ушёл и смог вернуть на берег, вызвав «службу 112». Вскоре к водотоку сбежались местные жители, трое мужчин смогли вытащить утопающего до приезда спасателей. Сельчанин отделался переохлаждением.
Более трагический случай произошёл в Балтачевском районе. Там 61-летний мужчина вышел на лёд для рыбалки с приятелем и провалился под лёд. Спасти сельчанина предпенсионного возраста не смогли. Его бездыханное тело нашли уже спасатели-водолазы.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии вынесли приговор инструктору по плаванию, во время занятия с которым погиб пятилетний ребёнок.