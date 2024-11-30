Зима в Башкирии — первые жертвы

Так, в Караидельском районе выход на заледеневшую реку едва не закончился гибелью отца девятилетнего мальчика. Непредусмотрительный сельчанин повёл за собой ребёнка и провалился. К счастью, ребёнок под воду не ушёл и смог вернуть на берег, вызвав «службу 112». Вскоре к водотоку сбежались местные жители, трое мужчин смогли вытащить утопающего до приезда спасателей. Сельчанин отделался переохлаждением.