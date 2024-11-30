Зима в Башкирии — первые жертвы

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Posted 30 ноября, 13:51

Published 30 ноября, 13:51

Modified 30 ноября, 14:04

Updated 30 ноября, 14:04

Два человека провалились под лёд в Башкирии

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30 ноября 2024, 13:51
Фото: МЧС.

Два человека провалились под лёд в Башкирии

В Башкортостане растёт число несчастных случаев, связанных с неосторожностью при пересечении рек — об инцидентах сообщают в субботу, 30 ноября, региональный Госкомитет по чрезвычайным ситуациям и МЧС.

Так, в Караидельском районе выход на заледеневшую реку едва не закончился гибелью отца девятилетнего мальчика. Непредусмотрительный сельчанин повёл за собой ребёнка и провалился. К счастью, ребёнок под воду не ушёл и смог вернуть на берег, вызвав «службу 112». Вскоре к водотоку сбежались местные жители, трое мужчин смогли вытащить утопающего до приезда спасателей. Сельчанин отделался переохлаждением.

Более трагический случай произошёл в Балтачевском районе. Там 61-летний мужчина вышел на лёд для рыбалки с приятелем и провалился под лёд. Спасти сельчанина предпенсионного возраста не смогли. Его бездыханное тело нашли уже спасатели-водолазы.

Инструктор бассейна отделался ограничением свободы за смерть пятилетнего ребенка
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии вынесли приговор инструктору по плаванию, во время занятия с которым погиб пятилетний ребёнок.

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