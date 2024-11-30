Девять человек госпитализированы после ДТП в Башкирии

Posted 30 ноября, 18:58
Published 30 ноября, 18:58
Modified 30 ноября, 19:45
Updated 30 ноября, 19:45
Девятеро человек пострадали при ДТП на трассе Уфа-Янаул вечером в субботу, 30 ноября.
— Сотрудники МЧС России работали на месте дорожно-транспортного происшествия вблизи с. Николаевка в Бирском районе, где столкнулись две легковушки, — сообщает пресс-служба МЧС Республики Башкортостан. — Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших и передали медикам.
В отечественной «десятке» находились три человека, в «Фольксваген Поло» находились шестеро человек, в том числе семилетний ребенок. В результате ДТП все 9 человек с различными травмами доставлены в больницу, проводится их обследование.
Причина аварии устанавливается.
UPD 00:45 1 декабря, прокуратура Башкирии:
По предварительным данным, 97 км автодороги Уфа-Янаул в Бирском районе столкнулись автомобили марки «Фольксваген Джетта» и «ВАЗ 2110». Для координации действий правоохранительных органов и спецслужб на место происшествия выехал Бирский межрайонный прокурор Алмаз Абдюшев.