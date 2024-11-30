mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября, 18:58

Published 30 ноября, 18:58

Modified 30 ноября, 19:45

Updated 30 ноября, 19:45

Девять человек госпитализированы после ДТП в Башкирии

Девять человек госпитализированы после ДТП в Башкирии

30 ноября 2024, 18:58
Фото: пресс-служба МЧС Республики Башкортостан.
Столкновение двух легковых автомобилей произошло вечером в субботу, 30 ноября, сообщает пресс-служба МЧС Республики Башкортостан.

Девятеро человек пострадали при ДТП на трассе Уфа-Янаул вечером в субботу, 30 ноября.

— Сотрудники МЧС России работали на месте дорожно-транспортного происшествия вблизи с. Николаевка в Бирском районе, где столкнулись две легковушки, — сообщает пресс-служба МЧС Республики Башкортостан. — Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших и передали медикам.

В отечественной «десятке» находились три человека, в «Фольксваген Поло» находились шестеро человек, в том числе семилетний ребенок. В результате ДТП все 9 человек с различными травмами доставлены в больницу, проводится их обследование.

Причина аварии устанавливается.

UPD 00:45 1 декабря, прокуратура Башкирии:

По предварительным данным, 97 км автодороги Уфа-Янаул в Бирском районе столкнулись автомобили марки «Фольксваген Джетта» и «ВАЗ 2110». Для координации действий правоохранительных органов и спецслужб на место происшествия выехал Бирский межрайонный прокурор Алмаз Абдюшев.

Водитель мотоблока погиб в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о гибели в ДТП водителя мотоблока.

Фото: пресс-служба МЧС Республики Башкортостан
Читайте также:
Салават из-за смога ввел особый режимМассовое ДТП остановило движение в УфеДевушка погибла при столкновении с бензовозом в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#ДТП#Дороги#Благовещенск#Больница#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Спасатели#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Травмы#Белебей#Мелеуз#Бирский район#Медицинская помощь#Пострадавшие#Гибель#Мотоблок#Трасса Уфа-Янаул#Причина аварии#Николаевка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика