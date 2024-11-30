Блогер Поздняков выступил против Салавата Юлаева на ₽1000

Медиаресурс Позднякова приобрёл широкую известность благодаря «инсайдерским» публикациям, травле отдельных лиц и эпатажным высказываниям. До февраля 2022 года высказывал поддержку Украине, после — резко перешёл к пророссийской риторике и приобрёл широкую популярность у патриотической общественности. При всём этом, Поздняков живёт в эмиграции и не планирует возвращаться в РФ.