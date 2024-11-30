Блогер Поздняков выступил против Салавата Юлаева на ₽1000

Posted 30 ноября, 16:39
Published 30 ноября, 16:39
Modified 30 ноября, 16:41
Updated 30 ноября, 16:41
Напомним, ранее Банк России объявил голосование о дизайне купюр номиналом ₽1000. Среди одного из самых популярных вариантов — изображение памятника Салавату Юлаеву в Уфе. К моменту публикации он собрал 21,3 тыс. голосов и находится на втором месте.
Блогер Владислав Поздняков у себя в Telegram-канале назвал Юлаева «одиозным националистом», а защитников символа Башкирии — сепаратистами.
— В нынешнее время Салават Юлаев не то что был бы во всех списках террористов, он бы ещё и остаток своих дней провел в «Чёрном дельфине» (известная колония особого режима в Оренбургской области — прим. Mkset). К слову, в тюрьме он и закончил свой славный путь… Так что, ничего личного. Башкиры, татары — красавцы! Спору нет. Но кровавые революционеры не должны украшать наши банкноты, — гласит пост Позднякова.
В свою очередь, отдавать предпочтение блогер призвал за скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор». К вечеру субботы, 30 ноября, этот вариант лидирует с 31,6 тыс. голосами.
Медиаресурс Позднякова приобрёл широкую известность благодаря «инсайдерским» публикациям, травле отдельных лиц и эпатажным высказываниям. До февраля 2022 года высказывал поддержку Украине, после — резко перешёл к пророссийской риторике и приобрёл широкую популярность у патриотической общественности. При всём этом, Поздняков живёт в эмиграции и не планирует возвращаться в РФ.
Ранее блогер также был известен как лидер ультраправого объединения «Мужское государство» (экстремистская и запрещённая организация), пропагандировавшего идеи патриархата.
Отметим, что до публикации блогера изображение памятника Салавату Юлаеву лидировало в голосовании, теперь же объект сместился на второе место. Центробанк о намерениях пересматривать итоги пока не заявлял. Само голосование идёт до 12 декабря 2024 года.
Ранее, как сообщал Mkset, стали известны подробности грядущей реконструкции памятника Салавату Юлаеву.