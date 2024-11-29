mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 17:03

Published 29 ноября, 17:03

Modified 29 ноября, 19:57

Updated 29 ноября, 19:57

В Уфе отключат от водоснабжения несколько районов

Зима в Уфе начнётся с коммунального ада

29 ноября 2024, 17:03
Фото: 1MI.

В Уфе отключат от водоснабжения несколько районов

«Уфаводоканал» опубликовал график отключений водоснабжения на первую неделю декабря.

В понедельник, 2 декабря, из-за утечки холодную воду отключат с 11:00 до 23:00 в пяти жилых домах и школе №1 в центре Уфы.

С 11:00 2 декабря до 10:00 3 декабря также лишат водоснабжения пять многоэтажек, шесть домов в частном секторе и ещё 8 зданий в районе Уфимского шоссе.

Во вторник, 3 декабря, с 12:00 до 12:00 среды, 4 декабря, отключат воду у шести домов, театра и детсада в центре города.

В среду, 4 декабря, также отключат воду 17 домах, детсаду, лицее, колледже, госучреждении и на автомойке в Советском районе. Ещё 11 зданий останутся на пониженном давлении.

С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте «Уфаводоканала».

В Башкирии ограничат рост тарифов ЖКХ
Узнать подробнее

Ранее Mkset рассказывал о том, что будет с ЖКХ Башкирии в 2025 году.

Читайте также:
Коммунальный ад ожидает УфуКоммунальную катастрофу опровергли в БашкирииКакие квитанции за тепло придут жителям Башкирии
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#ЖКХ#Водоснабжение#Благовещенск#Коммунальные услуги#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Коммуналка#Мелеуз#Вода#График#Отключения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика