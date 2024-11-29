Зима в Уфе начнётся с коммунального ада

Posted 29 ноября, 17:03
Published 29 ноября, 17:03
Modified 29 ноября, 19:57
Updated 29 ноября, 19:57
В понедельник, 2 декабря, из-за утечки холодную воду отключат с 11:00 до 23:00 в пяти жилых домах и школе №1 в центре Уфы.
С 11:00 2 декабря до 10:00 3 декабря также лишат водоснабжения пять многоэтажек, шесть домов в частном секторе и ещё 8 зданий в районе Уфимского шоссе.
Во вторник, 3 декабря, с 12:00 до 12:00 среды, 4 декабря, отключат воду у шести домов, театра и детсада в центре города.
В среду, 4 декабря, также отключат воду 17 домах, детсаду, лицее, колледже, госучреждении и на автомойке в Советском районе. Ещё 11 зданий останутся на пониженном давлении.
С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте «Уфаводоканала».