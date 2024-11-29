Замёрзнет ли ваша канализация? Утепление труб — как спасти систему от ледяной участи!

Одно из самых распространенных утверждений звучит так: «Канализационные трубы не нужно утеплять, ведь вода по ним сбрасывается теплая и уклон трубы не позволяет ей застаиваться». В таких случаях утепление действительно может быть лишним. Однако в других ситуациях, особенно при прокладке труб выше глубины промерзания, без него не обойтись.