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Posted 29 ноября, 15:42

Published 29 ноября, 15:42

Modified 29 ноября, 15:44

Updated 29 ноября, 15:44

Замёрзнет ли ваша канализация? Утепление труб — как спасти систему от ледяной участи!

Замёрзнет ли ваша канализация? Утепление труб — как спасти систему от ледяной участи!

29 ноября 2024, 15:42
Фото: 1MI. Замёрзнет ли ваша канализация? Утепление труб — как спасти систему от ледяной участи!
Канализационные трубы — это неотъемлемая часть любой системы водоотведения. Но нужно ли их утеплять? Споры вокруг этого вопроса ведутся давно: одни уверены, что утепление — пустая трата времени и денег, другие утверждают, что без этого не обойтись в условиях сурового климата.

Попробуем разобраться, когда утепление действительно необходимо, а когда можно обойтись без него.

Аргументы за и против: почему это важно

Одно из самых распространенных утверждений звучит так: «Канализационные трубы не нужно утеплять, ведь вода по ним сбрасывается теплая и уклон трубы не позволяет ей застаиваться». В таких случаях утепление действительно может быть лишним. Однако в других ситуациях, особенно при прокладке труб выше глубины промерзания, без него не обойтись.

— Если трубы проходят в зоне воздействия отрицательных температур, утепление обязательно. Оно защищает систему от замерзания и продлевает срок её службы, — объясняет архитектор Игорь Кормачев.
Аргументы за и против: почему это важноАргументы за и против: почему это важно
Аргументы за и против: почему это важно. Фото: Изображение Midjourney

Что говорит СНиП и СП

Чтобы понять, как правильно укладывать и утеплять трубы, стоит обратиться к строительным нормам. В нормативных документах подробно указано, как учитывать климатические условия и глубину промерзания.

Согласно СП 31-106-2002, при прокладке трубопроводов выше уровня промерзания грунта их обязательно утепляют. При этом изоляцию защищают от накопления влаги.

Кроме того, в СП 32-13330-2018 сказано, что глубину закладки труб нужно определять на основе опыта эксплуатации в конкретном районе. В случаях, когда трубу прокладывают выше отметки глубины промерзания, допускается использование специальных сертифицированных утеплителей.

— Для труб с диаметром до 500 мм достаточно заложить их на глубину 0,3 м выше уровня промерзания. Для труб большего диаметра — на 0,5 м. А если трубы проходят под проезжей частью, то минимальная глубина укладки — 0,7 м от поверхности, — добавляет сантехник Сергей.
Что говорит СНиП и СПЧто говорит СНиП и СП
Что говорит СНиП и СП. Фото: Изображение Midjourney

Когда утепление не нужно

Есть ситуации, когда утепление действительно можно пропустить. Например:

  • Под плитным фундаментом: в таких случаях почва под зданием остаётся в плюсовой температурной зоне благодаря теплу дома.
  • При использовании полов по грунту: система утепления пола создаёт условия, в которых промерзание невозможно.
  • В регионах с мягким климатом: если глубина промерзания грунта незначительная, трубы достаточно уложить на небольшой глубине без изоляции.

Но даже в этих случаях выходы канализационных труб из дома рекомендуется утеплять.

Какие материалы подходят для утепления

Для утепления канализационных труб чаще всего используют:

  • Пенопластовые кожухи: они обладают хорошими теплоизоляционными свойствами и просты в монтаже. Стоимость — от 100 рублей за погонный метр.
  • Минеральную вату: эффективный материал, который дополнительно защищают от влаги. Цена — около 150 рублей за метр.
  • Полиэтиленовую изоляцию: устойчива к воздействию воды и подходит для большинства климатических условий. Стоимость — от 200 рублей за погонный метр.
  • Теплоизоляционные трубы с греющим кабелем: это универсальное решение для суровых зим, но оно более затратное — от 1000 рублей за метр.
Какие материалы подходят для утепленияКакие материалы подходят для утепления
Какие материалы подходят для утепления. Фото: Изображение Midjourney

Как правильно утеплять трубы

Очистка поверхности трубы: Перед началом утепления трубы необходимо тщательно очистить её от грязи, ржавчины, масел и других загрязнений. Это можно сделать с помощью механических методов (шлифовка, строгание) или химических (использование растворителей и очистителей). После очистки поверхность должна быть тщательно просушена, чтобы избежать конденсации влаги между трубой и утеплителем.

Выбор утеплителя: Для утепления труб используют различные материалы, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки:

  • Пенополистирол (ППС) и пенополиуретан (ППУ) — легкие, имеют высокую теплоизоляционную способность, устойчивы к влаге и механическим повреждениям.
  • Минеральная вата — экологична, огнестойка, хорошо сопротивляется влаге, но тяжелее других материалов.
  • Стекловата — аналогична минеральной вате по свойствам, но менее аллергенна.

Выбор материала зависит от климатических условий региона, условий эксплуатации трубы (внутренние или наружные), бюджета и требований к огнестойкости.

Монтаж изоляции:

  • Для труб диаметром до 200 мм часто используют пенопластовые кожухи, которые надеваются на трубу и фиксируются скобами или клеем.
  • Для больших диаметров или рулонных материалов (минеральная, стекловата) изоляцию наматывают на трубу с небольшим натяжением, затем края материала склеивают или фиксируют специальными закреплениями.
  • Важно обеспечить плотное прилегание изоляции к трубе без воздушных прослоек, так как они снижают теплоизоляционные свойства.

Защита от повреждений:

  • Под землей: изоляцию дополнительно покрывают гидроизоляционной плёнкой и защитной оболочкой из асбестоцемента, полиэтилена или другого материала, устойчивого к механическим воздействиям и влаге.
  • На поверхности: изоляцию можно защитить антивандальным покрытием или установить защитные кожухи.

Ранее эксперты рассказали, как утеплить дом с помощью телпопленки.

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#Ольга Харина#Тепло#Все материалы авторов#Холод#Дом#КЦ#Дом и сад
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