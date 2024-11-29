Забудьте о падениях: простое решение, которое сделает вашу обувь не скользкой

Да, этот метод подходит практически для всех типов обуви, но есть важные моменты. Для обуви с твердой подошвой, например, для зимних сапог или ботинок с резиновыми подошвами, такая обработка будет особенно полезной. Но для более мягких или деликатных материалов, например, для кожаных сапог с гладкой подошвой, лучше подходить к этому методу с осторожностью.