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Posted 29 ноября, 13:26

Published 29 ноября, 13:26

Modified 29 ноября, 13:35

Updated 29 ноября, 13:35

Пенсионер пошел под суд за стрельбу в Уфе

Выстрел в девочку обошелся уфимскому стрелку в ₽500`000

29 ноября 2024, 13:26
Фото: 1MI.

Пенсионер пошел под суд за стрельбу в Уфе

Сюжет
Дети
Уфимскому пенсионеру, выстрелившему в девочку, дали 3 года и 6 месяцев условного срока и штраф в ₽500 000, сообщили в региональной прокуратуре в пятницу, 29 ноября.

В июле 2024 года четверо девочек играли на детской площадке своего дома на улице Касимовской в микрорайоне Шакша. Когда подружки спрятались от дождя под козыряем подъезда, 63-летнего жителя второго этажа дома начали раздражать детские разговоры и смех. Мужчина выстрелил в компанию несовершеннолетних из пневматической винтовки.

Видео: tg/Mash Batash.

Пуля диаметром 4,5 мм попала в бедро 10-летней девочки, которую экстренно доставили в травмпункт.

Видео: tg/Честный репортаж.
— Я подумала, что я обо что-то стукнулась или в меня воткнулось что-то, что-то сверху упало. То, что стрельнули, я даже подумать не могла, — со слезами и страхом комментирует пострадавшая девочка, показывая рану от выстрела.

Правоохранители быстро вышли на стрелка. Мужчина выплатит матери пострадавшей девочки моральную компенсацию страданий ребёнка в размере ₽500 000, а суд приговорил его к 3,5 годам условного заключения.

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