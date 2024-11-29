Выстрел в девочку обошелся уфимскому стрелку в ₽500`000

В июле 2024 года четверо девочек играли на детской площадке своего дома на улице Касимовской в микрорайоне Шакша. Когда подружки спрятались от дождя под козыряем подъезда, 63-летнего жителя второго этажа дома начали раздражать детские разговоры и смех. Мужчина выстрелил в компанию несовершеннолетних из пневматической винтовки.