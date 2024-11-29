Выстрел в девочку обошелся уфимскому стрелку в ₽500`000

Posted 29 ноября, 13:26
Published 29 ноября, 13:26
Modified 29 ноября, 13:35
Updated 29 ноября, 13:35
В июле 2024 года четверо девочек играли на детской площадке своего дома на улице Касимовской в микрорайоне Шакша. Когда подружки спрятались от дождя под козыряем подъезда, 63-летнего жителя второго этажа дома начали раздражать детские разговоры и смех. Мужчина выстрелил в компанию несовершеннолетних из пневматической винтовки.
Пуля диаметром 4,5 мм попала в бедро 10-летней девочки, которую экстренно доставили в травмпункт.
— Я подумала, что я обо что-то стукнулась или в меня воткнулось что-то, что-то сверху упало. То, что стрельнули, я даже подумать не могла, — со слезами и страхом комментирует пострадавшая девочка, показывая рану от выстрела.
Правоохранители быстро вышли на стрелка. Мужчина выплатит матери пострадавшей девочки моральную компенсацию страданий ребёнка в размере ₽500 000, а суд приговорил его к 3,5 годам условного заключения.