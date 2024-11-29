«Вероятность есть»: инфекционист об опасности ВИЧ в общественных местах в Уфе

Среди инфицированных ВИЧ преобладают мужчины — 55,6%. Более 90% ВИЧ-позитивных — люди трудоспособного возраста. С 2000 по 2023 год доля людей в возрасте 31-40 лет, заболевших ВИЧ, увеличилась с 23,1% до 33,4%, а в возрасте 41-50 лет — с 2,8% до 32,5%. А количество инфицированных в возрасте 21-30 лет за 23 года снизилось почти в 7 раз (с 69% до 9,9%).