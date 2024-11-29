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Posted 29 ноября, 12:18

Published 29 ноября, 12:18

Modified 29 ноября, 12:25

Updated 29 ноября, 12:25

Мифы о заражении ВИЧ на улице объяснили в Уфе

«Вероятность есть»: инфекционист об опасности ВИЧ в общественных местах в Уфе

Обновлено 29 ноября 2024, 12:25
Фото: 1MI.

Мифы о заражении ВИЧ на улице объяснили в Уфе

Уфимский врач-инфекционист Лилиана Хусаинова рассказала, как избежать заражения ВИЧ.
ВИЧ передается через биологические жидкости: кровь, грудное молоко, вагинальные выделения и сперму. Основной путь передачи ВИЧ-инфекции — половой, — отметила инфекционист Хусаинова.

ВИЧ-инфекцией, по словам врача, можно заразиться даже во время незащищенного орального секса. Об этом эксперт рассказала в беседе с UfaTime.ru в пятницу, 29 ноября.

Однако в общественных местах опасности нет: ВИЧ не передается через слюну, пот, объятия и даже поцелуи. Человек на заразится, даже если будет пить с одного стакана или пользоваться одним унитазом с инфицированным.

Дело в том, что ВИЧ не устойчив в окружающей среде. Инфекция полностью погибает за полчаса при температуре в районе 55-ти градусов. А в кипятке ВИЧ погибает буквально за пару минут, не выдерживает инфекция и дезинфицирующих средств.

ВИЧ — вирус иммунодефицита человека. Заболевание прогрессирует до синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД). Иммунитет становится беззащитным, и даже обычная простуда может привести к смерти.

В 2023 году 1396 пациентов в Башкортостане столкнулись с ВИЧ-инфекцией, согласно данным Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Среди инфицированных ВИЧ преобладают мужчины — 55,6%. Более 90% ВИЧ-позитивных — люди трудоспособного возраста. С 2000 по 2023 год доля людей в возрасте 31-40 лет, заболевших ВИЧ, увеличилась с 23,1% до 33,4%, а в возрасте 41-50 лет — с 2,8% до 32,5%. А количество инфицированных в возрасте 21-30 лет за 23 года снизилось почти в 7 раз (с 69% до 9,9%).

Медики применяют большое количество лекарств, чтобы инфицированные пациенты могли жить полной жизнью, однако полностью излечиться от инфекции невозможно.

Врачи рекомендуют сдавать анализы на ВИЧ-инфекцию ежегодно. Сделать это можно в региональных СПИД-центрах — совершенно бесплатно и анонимно.

Ранее Mkset рассказал о секретах вечной молодости без уколов красоты. Шпинат и чеснок помогут жителям Башкирии заморозить старость.

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