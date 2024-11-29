Евгения Макотина перевели из кресла начальника за решетку управляемого им СИЗО

Суд удовлетворил ходатайство следователя и назначил Макотину два месяца заключения под стражу, до 26 января 2025 года. Следует отметить, что постановление суда пока не вступило в законную силу. Интересно то, что завершения следствия и суда его отправили в то учреждение, которым он ранее руководил. В родные Пенаты Макотин вернулся спустя всего два года отсутствия. Только теперь он займет не кресло начальника, а шконку арестанта.