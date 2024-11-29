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Posted 29 ноября, 06:51

Published 29 ноября, 06:51

Modified 29 ноября, 09:37

Updated 29 ноября, 09:37

Замначальника ФСИН Евгения Макотина посадили в СИЗО Уфы

Евгения Макотина перевели из кресла начальника за решетку управляемого им СИЗО

29 ноября 2024, 06:51
Фото: Пресс-служба судов РБ/УФСИН РБ.

Замначальника ФСИН Евгения Макотина посадили в СИЗО Уфы

Заместитель начальника Управления ФСИН РБ, обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщает в пятницу, 29 ноября, Следком Башкирии.

Советский районный суд города Уфы рассмотрел ходатайство следователя о заключении под стражу Евгения Макотина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ, что связано с превышением должностных полномочий из корыстной заинтересованности.

По версии следствия, Макотин, обладая распорядительными властными полномочиями, потребовал от подчиненных передать ему 500 000 рублей. Эти деньги он впоследствии получил. В ходе судебного заседания обвиняемый, скрывая лицо под капюшоном и больничной маской, просил о смягчении меры пресечения, аргументируя это необходимостью заботиться о пожилой матери и вести домашнее хозяйство. Однако следователь и прокурор настаивали на более строгой мере — аресте.

СК РБ

Суд удовлетворил ходатайство следователя и назначил Макотину два месяца заключения под стражу, до 26 января 2025 года. Следует отметить, что постановление суда пока не вступило в законную силу. Интересно то, что завершения следствия и суда его отправили в то учреждение, которым он ранее руководил. В родные Пенаты Макотин вернулся спустя всего два года отсутствия. Только теперь он займет не кресло начальника, а шконку арестанта.

Если говорить о возможном наказании для Макотина, то за взятку ему может грозить до 12 лет лишения свободы и штраф в размере до 35-кратной суммы полученной взятки, что составляет 17,5 миллионов рублей.

Замначальника ФСИН замарался в Уфе
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