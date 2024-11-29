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Posted 29 ноября, 10:12

Published 29 ноября, 10:12

Modified 29 ноября, 12:21

Updated 29 ноября, 12:21

В Уфе реализуют программу по снижению доли населения за чертой бедности

В Уфе реализуют программу по снижению доли населения за чертой бедности

29 ноября 2024, 10:12
Фото: mkset.ru.
Башкортостанский Минтруд презентовал программу по борьбе с бедностью в регионе, об этом отчиталась пресс-служба ведомства.

В качестве гостей для обсуждения наболевшей темы пригласили глав администраций муниципалитетов и представителей Центробанка РФ. В ходе заседания был заслушан ряд докладов, Mkset разберёт один из них, предоставленный редакции пресс-службой ЦБ — о долговой нагрузке населения Башкирии.

Жители Башкирии утопают в неподъёмных кредитах

Первая часть презентации посвящена показателям, связанным с долговой нагрузкой на население региона. Как гласят данные ЦБ, ситуацию не спасает даже рост доходов населения, о котором регулярно отчитываются власти.

Так, с марта 2019 года по июнь 2024 года показатель долговой нагрузки в Башкирии вырос с 29,7% до 50,6%. Уровень долговой нагрузки — это соотношения дохода и обязательств по займам. Эксперты сферы финансов считают, что максимальный комфортный уровень долговой нагрузки — отдавать по кредитам не более половины от стабильного ежемесячного кредита. Для сравнения, в марте 2022 года уровень долговой нагрузки у заёмщиков в Башкирии составлял 40,7%.

Между тем среднегодовые доходы населения за тот же срок в Башкирии выросли с ₽1414 млрд до ₽2112 млрд. На этом проблемы не заканчиваются — вместе с самой долговой нагрузкой растёт и просроченная задолженность. Правда, только сумма, сама доля «нехорошей» задолженности в общем объеме кредитов в республике в последние годы низкая и даже продолжает снижается.

Возможно, так происходит потому, что местные жители знают — с этого года в помощь заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, начали действовать кредитные каникулы. Отсрочку платежей до 6 месяцев можно получить один раз в связи со снижением дохода на 30% и более и один раз — если заемщик пострадал в результате чрезвычайной ситуации. Если финансовая ситуация ухудшилась, но вы на подпадаете под эти критерии, реструктуризировать кредит можно по собственным программам банков.

— В условиях жесткой денежно-кредитной политики выросло количество договоров реструктуризации [К январю 2024 года] объёмы до данным договорам превысили значения за весь 2023 год на 6,9%, — заключили в Центробанке.

Жители Башкортостана активно пользуются этой возможностью — и это правильное поведение в сложной ситуации. Кредитные каникулы будут зафиксированы в кредитной истории, но не испортят ее, в отличие от просрочек и пропусков платежей.

Меры Центробанка

Завершилась презентация отчётом о предпринимаемых мерах по борьбе с таким положением дел. Итак, в списке обозначены следующие пункты:

  • Проведение уроков по финансовой грамотности — как в онлайн-, так и в оффлайн-формате;
  • Уведомление граждан о возможных затруднениях с обслуживанием долга и последующих штрафных санкциях, если на выплаты будет уходить более 50% доходов — к таким мерам ЦБ обратился с января 2024 года;
  • Повышение надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с высоким показателем долговой нагрузки (более 80%) — в результате банкам просто невыгодно кредитовать и без того закредитованных заемщиков;
  • Повышение надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, надбавки по автокредитам, задолженность по которым растет высоким темпом;

Упомянут и ряд мер, которые начнут предпринимать в 2025 году:

  • С 1 января 2025 года банки будут выдавать ипотеку в соответствии с ипотечным стандартом. Он остановит распространение рискованных схем кредитования;
  • С 1 февраля 2025 года вводится антициклическая надбавка для ограничения рискованных активов;
  • С 01 апреля Банк России будет ограничивать для банков и МФО выдачу ипотечных и автокредитов;
  • С 1 июля вступит в силу ФЗ от 22.07.2024 № 202-ФЗ «Социальные вклады и счета для малообеспеченного населения».
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