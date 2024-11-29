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Posted 29 ноября, 14:04

Published 29 ноября, 14:04

Modified 29 ноября, 14:06

Updated 29 ноября, 14:06

В Башкирии выросли зарплаты

В Башкирии выросли зарплаты

29 ноября 2024, 14:04
Фото: 1MI.
Средний доход жителей Башкортостана по итогам первых трёх кварталов 2024 года достиг почти ₽65 тысяч —следует из отчётных документов регионального управления Росстата.

Если верить данным статистического ведомства, тот показатель — выше среднего по Приволжскому федеральному округу (ПФО), составляющего примерно ₽63,3 тысячи.

Между тем постоянный соперник Башкирии — Татарстан — всё равно оказался выше по зарплатам по всему ПФО. Жители субъекта получают в среднем более ₽71,4 тысячи в месяц.

Новый налог продолжает охватывать Башкирию
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Ранее Mkset сообщал о том, что в четырёх городах Башкирии решили ввести новый обязательный сбор — появиться налог может и в столице региона.

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