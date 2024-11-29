В Башкирии выросли зарплаты

Posted 29 ноября, 14:04
Published 29 ноября, 14:04
Modified 29 ноября, 14:06
Updated 29 ноября, 14:06
Если верить данным статистического ведомства, тот показатель — выше среднего по Приволжскому федеральному округу (ПФО), составляющего примерно ₽63,3 тысячи.
Между тем постоянный соперник Башкирии — Татарстан — всё равно оказался выше по зарплатам по всему ПФО. Жители субъекта получают в среднем более ₽71,4 тысячи в месяц.
Ранее Mkset сообщал о том, что в четырёх городах Башкирии решили ввести новый обязательный сбор — появиться налог может и в столице региона.