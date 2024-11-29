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Posted 29 ноября, 10:35

Published 29 ноября, 10:35

Modified 29 ноября, 12:34

Updated 29 ноября, 12:34

В Башкирии ждут морозные выходные

В Башкирии ударят зимние морозы

29 ноября 2024, 10:35
Фото: 1MI.

В Башкирии ждут морозные выходные

В регионе ожидается резкое похолодание — с температурой воздуха до -16 °C, сообщает в пятницу, 29 ноября, Башгидромет.

По данным Башгидромета, в субботу, 30 ноября, погода в Башкирии ожидается облачная с редкими прояснениями. Местами возможен небольшой снег и гололед, что может создать некоторые трудности для автомобилистов и пешеходов.

Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 4-9 м/с, а в дневное время порывы могут достигать 14 м/с. Это означает, что даже если температура воздуха днем будет колебаться от 0 до -5°С, ветер добавит ощущение холода. Ночью же термометры покажут от -4 до -9°С, а при прояснениях температура может опуститься до -11°С…-16 °C.

— На отдельных участках дорог гололедица, ночью и утром туман, видимость 500-1000 м, — сообщают специалисты.

В Уфе погода в субботу, 30 ноября, будет схожа: облачное небо с редкими прояснениями и отсутствие существенных осадков. Температура воздуха ночью опустится до -6, -8°С, а при прояснениях — до -10, -12°С. Днем ожидается около 0°С, но ветер снова добавит холодка.

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение
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Как ранее сообщал Mkset, по информации ФГБУ «Башкирское УГМС», в отдельных южных районах Башкирии прогнозируется сильная мгла — явление, при котором воздух мутнеет в виде сероватой белены.

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