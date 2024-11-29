В Башкирии ударят зимние морозы

Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 4-9 м/с, а в дневное время порывы могут достигать 14 м/с. Это означает, что даже если температура воздуха днем будет колебаться от 0 до -5°С, ветер добавит ощущение холода. Ночью же термометры покажут от -4 до -9°С, а при прояснениях температура может опуститься до -11°С…-16 °C.