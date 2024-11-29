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Posted 29 ноября, 07:17

Published 29 ноября, 07:17

Modified 29 ноября, 09:33

Updated 29 ноября, 09:33

Неизвестный мужчина погиб в Башкортостане

В Башкирии сгорели бомжи

29 ноября 2024, 07:17
Фото: МЧС России.

Неизвестный мужчина погиб в Башкортостане

В Салавате произошел сильный пожар, унесший жизнь человека, сообщает в пятницу, 29 ноября, МЧС России по Башкирии.

По информации ведомства, инцидент случился в заброшенном здании на улице Калинина в городе Салават. В заброке загорелся мусор. Пожарные оперативно прибыли на место и начали тушение огня. В ходе работы им удалось спасти 45-летнего мужчину, который был вынесен из горящего помещения и после осмотра медиками не нуждался в помощи.

Как стало известно, во время тушения пожара был найден погибшим 59-летний мужчина. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и следственно-оперативная группа, которые устанавливают причины возгорания. Личность погибшего устанавливается.

Фото: МЧС России по РБ

Как ранее сообщал Mkset, в Бирске 61-летний мужчина сгорел заживо в собственном доме.

Мужчина сгорел на диване в Башкирии
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