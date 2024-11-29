В Башкирии сгорели бомжи

Posted 29 ноября, 07:17
Published 29 ноября, 07:17
Modified 29 ноября, 09:33
Updated 29 ноября, 09:33
По информации ведомства, инцидент случился в заброшенном здании на улице Калинина в городе Салават. В заброке загорелся мусор. Пожарные оперативно прибыли на место и начали тушение огня. В ходе работы им удалось спасти 45-летнего мужчину, который был вынесен из горящего помещения и после осмотра медиками не нуждался в помощи.
Как стало известно, во время тушения пожара был найден погибшим 59-летний мужчина. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и следственно-оперативная группа, которые устанавливают причины возгорания. Личность погибшего устанавливается.