В Башкирии сгорели бомжи

По информации ведомства, инцидент случился в заброшенном здании на улице Калинина в городе Салават. В заброке загорелся мусор. Пожарные оперативно прибыли на место и начали тушение огня. В ходе работы им удалось спасти 45-летнего мужчину, который был вынесен из горящего помещения и после осмотра медиками не нуждался в помощи.