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Posted 29 ноября, 09:30

Published 29 ноября, 09:30

Modified 29 ноября, 10:06

Updated 29 ноября, 10:06

В Башкирии сгорела мечеть

В Башкирии сгорела мечеть

29 ноября 2024, 09:30
Фото: МЧС России.
В деревне Ягуново Кигинского района произошел крупный пожар в деревянном строении религиозного назначения, сообщает в пятницу, 29 ноября, пресс-служба МЧС Башкортостана.

Пожар случился в деревне Ягуново, где бревенчатое здание мечети загорелось изнутри на площади 60 квадратных метров. На момент прибытия пожарных добровольцев и сотрудников МЧС огонь уже успел нанести значительный ущерб. Однако, пожар был потушен, и как стало известно, во время инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия работает дознаватель МЧС России, который устанавливает причины возгорания. Судя по кадрам с места событий, здание мечети сильно пострадало от огня.

Фото: МЧС России по РБ
МЧС РБ

Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке огнеборцы провели тренировку «в целях повышения пожарной безопасности» в одной из мечетей города.

В Башкирии эвакуировали мечеть
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