В Башкирии сгорела мечеть

Posted 29 ноября, 09:30
Published 29 ноября, 09:30
Modified 29 ноября, 10:06
Updated 29 ноября, 10:06
Пожар случился в деревне Ягуново, где бревенчатое здание мечети загорелось изнутри на площади 60 квадратных метров. На момент прибытия пожарных добровольцев и сотрудников МЧС огонь уже успел нанести значительный ущерб. Однако, пожар был потушен, и как стало известно, во время инцидента никто не пострадал.
На месте происшествия работает дознаватель МЧС России, который устанавливает причины возгорания. Судя по кадрам с места событий, здание мечети сильно пострадало от огня.
Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке огнеборцы провели тренировку «в целях повышения пожарной безопасности» в одной из мечетей города.