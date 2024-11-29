В Башкирии сгорела мечеть

Пожар случился в деревне Ягуново, где бревенчатое здание мечети загорелось изнутри на площади 60 квадратных метров. На момент прибытия пожарных добровольцев и сотрудников МЧС огонь уже успел нанести значительный ущерб. Однако, пожар был потушен, и как стало известно, во время инцидента никто не пострадал.