В Башкирии перекрыли мост

По информации инсайдеров, комиссия приняла решение о демонтаже моста, так как ожидаются низкие температуры, которые могут привести к обледенению конструкций. Важно отметить, что сохранение моста в исправном состоянии является приоритетом, чтобы весной его можно было быстро вернуть в эксплуатацию.