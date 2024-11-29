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Posted 29 ноября, 11:59

Published 29 ноября, 11:59

Modified 29 ноября, 12:29

Updated 29 ноября, 12:29

В Башкирии перекрыли мост

В Башкирии перекрыли мост

29 ноября 2024, 11:59
Фото: 1MI.
Понтонный мост через реку Белую в Бирске стал закрыт для автотранспорта, сообщает в пятницу, 29 ноября, МЧС Башкирии.

Как стало известно, с 29 ноября в Бирске временно прекращена работа понтонного моста через реку Белую. По данным МЧС РБ, проезд автотранспорта по мосту запрещен с 9:00 по местному времени. Это решение стало результатом осмотра моста и анализом погодных условий.

По информации инсайдеров, комиссия приняла решение о демонтаже моста, так как ожидаются низкие температуры, которые могут привести к обледенению конструкций. Важно отметить, что сохранение моста в исправном состоянии является приоритетом, чтобы весной его можно было быстро вернуть в эксплуатацию.

Как ранее сообщал Mkset, С 1 декабря 2024 года в столице Башкирии начнутся работы на мосту через реку Белую.

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