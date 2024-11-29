В Башкирии перекрыли мост

Posted 29 ноября, 11:59
Published 29 ноября, 11:59
Modified 29 ноября, 12:29
Updated 29 ноября, 12:29
Как стало известно, с 29 ноября в Бирске временно прекращена работа понтонного моста через реку Белую. По данным МЧС РБ, проезд автотранспорта по мосту запрещен с 9:00 по местному времени. Это решение стало результатом осмотра моста и анализом погодных условий.
По информации инсайдеров, комиссия приняла решение о демонтаже моста, так как ожидаются низкие температуры, которые могут привести к обледенению конструкций. Важно отметить, что сохранение моста в исправном состоянии является приоритетом, чтобы весной его можно было быстро вернуть в эксплуатацию.
Как ранее сообщал Mkset, С 1 декабря 2024 года в столице Башкирии начнутся работы на мосту через реку Белую.