В Башкирии ограничат рост тарифов ЖКХ

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2024 года, устанавливаются индексы изменения платы за коммунальные услуги. Для Башкортостана средний индекс на второе полугодие 2025 года составит 14,6%. Это означает, что повышение тарифов не сможет превышать данный процент. Кроме того, предусмотрено предельно допустимое отклонение для отдельных муниципальных образований в размере 2,1%.