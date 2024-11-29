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Posted 29 ноября, 04:30

Published 29 ноября, 04:30

Modified 29 ноября, 10:00

Updated 29 ноября, 10:00

В Башкирии ограничат рост тарифов ЖКХ

В Башкирии ограничат рост тарифов ЖКХ

29 ноября 2024, 04:30
Фото: 1MI.
С 2025 года в Республике Башкортостан вводятся новые ограничения на рост тарифов ЖКХ, что может существенно повлиять на финансовые расходы жителей региона, сообщает в пятницу, 29 ноября, УФАС по РБ.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2024 года, устанавливаются индексы изменения платы за коммунальные услуги. Для Башкортостана средний индекс на второе полугодие 2025 года составит 14,6%. Это означает, что повышение тарифов не сможет превышать данный процент. Кроме того, предусмотрено предельно допустимое отклонение для отдельных муниципальных образований в размере 2,1%.

Основная цель введения таких ограничений — контроль за ростом цен и предотвращение необоснованных затрат со стороны ресурсоснабжающих компаний. ФАС России активно проверяет экономическую обоснованность расходов, которые учитываются при формировании тарифов. За период с 2023 по 2024 годы служба выявила более 43 миллиардов рублей необоснованных расходов.

Важно отметить, что с 2025 года также будет введен новый механизм: 1,5% выручки ресурсоснабжающих компаний будут направлены исключительно на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

В Башкирии счета за ЖКХ выставляют даже покойникам
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Как ранее сообщал Mkset, в регионе возникла странная ситуация: счета за услуги ЖКХ продолжают приходить даже на имена умерших граждан.

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