В Башкирии ограничат рост тарифов ЖКХ

Posted 29 ноября, 04:30
Published 29 ноября, 04:30
Modified 29 ноября, 10:00
Updated 29 ноября, 10:00
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2024 года, устанавливаются индексы изменения платы за коммунальные услуги. Для Башкортостана средний индекс на второе полугодие 2025 года составит 14,6%. Это означает, что повышение тарифов не сможет превышать данный процент. Кроме того, предусмотрено предельно допустимое отклонение для отдельных муниципальных образований в размере 2,1%.
Основная цель введения таких ограничений — контроль за ростом цен и предотвращение необоснованных затрат со стороны ресурсоснабжающих компаний. ФАС России активно проверяет экономическую обоснованность расходов, которые учитываются при формировании тарифов. За период с 2023 по 2024 годы служба выявила более 43 миллиардов рублей необоснованных расходов.
Важно отметить, что с 2025 года также будет введен новый механизм: 1,5% выручки ресурсоснабжающих компаний будут направлены исключительно на модернизацию коммунальной инфраструктуры.
Как ранее сообщал Mkset, в регионе возникла странная ситуация: счета за услуги ЖКХ продолжают приходить даже на имена умерших граждан.