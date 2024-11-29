В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

По информации ФГБУ «Башкирское УГМС», во второй половине дня и вечером 29 ноября в отдельных южных районах Башкирии прогнозируется сильная мгла — явление, при котором воздух мутнеет в виде сероватой белены. Видимость может ухудшиться до 50 метров, что создает риск для автомобилистов и пешеходов.