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Posted 29 ноября, 07:58

Published 29 ноября, 07:58

Modified 29 ноября, 09:25

Updated 29 ноября, 09:25

В Башкортостане ждут опасную мглу

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

29 ноября 2024, 07:58
Фото: FreePik.

В Башкортостане ждут опасную мглу

В регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия, которые особенно помешают автомобилистам, сообщает в пятницу, 29 ноября, Госкомитет РБ по ЧС.

По информации ФГБУ «Башкирское УГМС», во второй половине дня и вечером 29 ноября в отдельных южных районах Башкирии прогнозируется сильная мгла — явление, при котором воздух мутнеет в виде сероватой белены. Видимость может ухудшиться до 50 метров, что создает риск для автомобилистов и пешеходов.

— В условиях плохой видимости важно соблюдать осторожность на дороге и избегать ненужных поездок, — советуют специалисты.

Спасатели советуют не стесняться и если попали в экстренную ситуацию, обращаться по номеру «112».

Как ранее сообщал Mkset, из-за плохой видимости были введены ограничения на дороге Уфа — Оренбург.

В Башкирии закрыли трассу из-за тумана
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