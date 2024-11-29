В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

Posted 29 ноября, 07:58
Published 29 ноября, 07:58
Modified 29 ноября, 09:25
Updated 29 ноября, 09:25
По информации ФГБУ «Башкирское УГМС», во второй половине дня и вечером 29 ноября в отдельных южных районах Башкирии прогнозируется сильная мгла — явление, при котором воздух мутнеет в виде сероватой белены. Видимость может ухудшиться до 50 метров, что создает риск для автомобилистов и пешеходов.
— В условиях плохой видимости важно соблюдать осторожность на дороге и избегать ненужных поездок, — советуют специалисты.
Спасатели советуют не стесняться и если попали в экстренную ситуацию, обращаться по номеру «112».
Как ранее сообщал Mkset, из-за плохой видимости были введены ограничения на дороге Уфа — Оренбург.