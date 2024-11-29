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Posted 29 ноября, 14:47

Published 29 ноября, 14:47

Modified 29 ноября, 14:49

Updated 29 ноября, 14:49

В Башкирии на три года отменили налоги

В Башкирии на три года отменили налоги

29 ноября 2024, 14:47
Фото: 1MI.
Депутаты Государственного Собрания внесли изменения в закон «О транспортном налоге в Республике Башкортостан», сообщает пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как стало известно, теперь учреждения муниципальной пожарной охраны и общественные объединения добровольной пожарной охраны не будут платить транспортный налог за свои пожарные автомобили с 2025 по 2027 годы. Ожидается, что это решение приведет к недополучению бюджета Башкирии примерно 8,5 миллионов рублей за указанный период.

Как пояснил спикер парламента Константин Толкачев, данная мера направлена на повышение пожарной безопасности в регионе. Власти рассчитывают, что освобождение от налога позволит повысить эффективность работы пожарной охраны, что, в свою очередь, может привести к снижению числа пожаров и уменьшению ущерба от них. По истечении трехлетнего срока будет проведена оценка эффективности этой льготы, после чего власти примут решение о ее возможном продлении.

Как ранее сообщал Mkset, общий объем доходов бюджета Башкирии на 2025 год запланирован в размере 323,7 миллиарда рублей, однако расходы составят 327,7 миллиарда рублей.

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