В Башкирии на три года отменили налоги

Posted 29 ноября, 14:47
Published 29 ноября, 14:47
Modified 29 ноября, 14:49
Updated 29 ноября, 14:49
Как стало известно, теперь учреждения муниципальной пожарной охраны и общественные объединения добровольной пожарной охраны не будут платить транспортный налог за свои пожарные автомобили с 2025 по 2027 годы. Ожидается, что это решение приведет к недополучению бюджета Башкирии примерно 8,5 миллионов рублей за указанный период.
Как пояснил спикер парламента Константин Толкачев, данная мера направлена на повышение пожарной безопасности в регионе. Власти рассчитывают, что освобождение от налога позволит повысить эффективность работы пожарной охраны, что, в свою очередь, может привести к снижению числа пожаров и уменьшению ущерба от них. По истечении трехлетнего срока будет проведена оценка эффективности этой льготы, после чего власти примут решение о ее возможном продлении.
Как ранее сообщал Mkset, общий объем доходов бюджета Башкирии на 2025 год запланирован в размере 323,7 миллиарда рублей, однако расходы составят 327,7 миллиарда рублей.