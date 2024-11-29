В Башкирии на три года отменили налоги

Как пояснил спикер парламента Константин Толкачев, данная мера направлена на повышение пожарной безопасности в регионе. Власти рассчитывают, что освобождение от налога позволит повысить эффективность работы пожарной охраны, что, в свою очередь, может привести к снижению числа пожаров и уменьшению ущерба от них. По истечении трехлетнего срока будет проведена оценка эффективности этой льготы, после чего власти примут решение о ее возможном продлении.