В Башкирии ищут убившего собаку зоофила

Ряд ресурсов растиражировали кадры, на которых мужчина присаживается на лавочку перед подъездом в компании собаки. Начало видео не предвещает беды — горожанин гладит и чешет пса, после чего заходит с ней в подъезд. Далее запись с камеры домофона обрывается и в следующее мгновение тело пса падает с высоты на газон.