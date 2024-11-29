В Башкирии ищут убившего собаку зоофила

Posted 29 ноября, 16:48
Published 29 ноября, 16:48
Modified 29 ноября, 20:22
Updated 29 ноября, 20:22
Ряд ресурсов растиражировали кадры, на которых мужчина присаживается на лавочку перед подъездом в компании собаки. Начало видео не предвещает беды — горожанин гладит и чешет пса, после чего заходит с ней в подъезд. Далее запись с камеры домофона обрывается и в следующее мгновение тело пса падает с высоты на газон.
По сообщениям оперативных служб, некоторое время животное было живо, однако позже в сильных мучениях погибло.
Позже Telegram-каналы вскрыли ещё более неприятную подробность — ветеринары при осмотре собаки пришли к выводу, что перед гибелью оно подверглось изнасилованию со стороны человека.
Между тем самому душегубу в худшем случае, вероятнее всего, грозит лишь штраф. Зоозащитники, как это часто бывает в подобных историях с одинаковым финалом, начали высказывать недовольство из-за недостаточной жесткости наказания.
Ранее Mkset освещал историю с «башкирским Хатико» — верная собака Белка на протяжении нескольких дней ждала хозяина на берегу реки, в которой тот утонул. Вскоре спасатели раскрыли ещё более трагичную и поразительную деталь: погибший мужчина на том же водотоке в середине «десятых» потерял свою жену и приятеля.