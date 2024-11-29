Уфимцы увидели шокирующее природное явление

Posted 29 ноября, 06:43
Published 29 ноября, 06:43
Modified 29 ноября, 09:39
Updated 29 ноября, 09:39
Над Уфой солнце встало в особом положении, вызвав редкое оптическое явление — солнечное гало.
Гало — атмосферное оптическое явление, которое происходит в ясные, морозные дни. Солнечные лучи преломляются, проходя сквозь ледяные кристаллы в атмосфере, создавая радужное свечение вокруг солнца. Интересно, что слово «гало» переводится с греческого как круг или ореол.
Гало — крайне редкое явление, которое можно не каждый день даже зимой, а в тёплую погоду и подавно. Оно формируется на высоте 5–10 километров над землей, где находятся кристаллы льда, там свет преломляется и образует светящийся ореол.
К слову, предки, не владевшие наукой, были не в силах объяснить такое оптическое явление. Гало даже считали предвестником чего-то нехорошего, поэтому некоторые правители даже отменяли военные походы, если сталкивались с этим явлением.
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