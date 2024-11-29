mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 06:43

Published 29 ноября, 06:43

Modified 29 ноября, 09:39

Updated 29 ноября, 09:39

В небе над Уфой заметили редкое явление

Уфимцы увидели шокирующее природное явление

29 ноября 2024, 06:43
Фото: tg/Вся Уфа|Новости.

В небе над Уфой заметили редкое явление

Уфимцы увидели редкое и красивое природное явление — солнечное гало, поделись местные в соцсетях в пятницу, 29 ноября.

Над Уфой солнце встало в особом положении, вызвав редкое оптическое явление — солнечное гало.

Фото: tg/Вся Уфа|Новости

Гало — атмосферное оптическое явление, которое происходит в ясные, морозные дни. Солнечные лучи преломляются, проходя сквозь ледяные кристаллы в атмосфере, создавая радужное свечение вокруг солнца. Интересно, что слово «гало» переводится с греческого как круг или ореол.

Гало — крайне редкое явление, которое можно не каждый день даже зимой, а в тёплую погоду и подавно. Оно формируется на высоте 5–10 километров над землей, где находятся кристаллы льда, там свет преломляется и образует светящийся ореол.

К слову, предки, не владевшие наукой, были не в силах объяснить такое оптическое явление. Гало даже считали предвестником чего-то нехорошего, поэтому некоторые правители даже отменяли военные походы, если сталкивались с этим явлением.

Ранее Mkset рассказал, что природное явление в Башкирии напомнило фантастический портал в другое измерение.

Салават из-за смога ввел особый режим
Узнать подробнее
Читайте также:
Когда в Башкирии ляжет снегДекабрь обескуражит БашкириюУфу накрыл чёрный смог
#Александра Воля#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Зима#Туймазы#Кумертау#Природа#Живая природа#Белебей#Мелеуз#Российская природа#Природное явление#Солнце
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика