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Posted 29 ноября, 17:03

Published 29 ноября, 17:03

Modified 29 ноября, 20:11

Updated 29 ноября, 20:11

Уфимцы нашли причины смога в города

Уфимцы нашли причины смога в города

29 ноября 2024, 17:03
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Экология
На протяжении последних дней ноября жители башкирской столицы жалуются на невыносимый смог в некоторых районах города — горожане стали делиться самыми разными версиями ароматного ненастья.

Поводом для дискуссии стал пост в одном из местных пабликов Vk, где уфимец сетовал на быструю загрязняемость машин. По словам горожанина, спустя всего два дня после мойки весь кузов его авто покрылся пылью, с аналогичной проблемой столкнулись и другие автолюбители.

Теории уфимцы высказали разные, кто-то связал произошедшее с экологическими проблемами.

— С начала недели ветер по региону 0,1-0,5 м/с — практически штиль. Все что поднимается машинами, техникой, выбрасывается заводами никуда не уходит, а висит над городом и медленно оседает обратно.
— Снега нет, дождя нет, пыль никуда не исчезает, городская суета поднимает пыль. Всё логично.

Впрочем, не все ответы были связаны с превышение концентрации пыли в воздухе башкирской столицы.

— Это объясняется наличием большого количества шипованной резины над фрикционными и отсутствием снега.

Некоторые же пользователи решили посоревноваться в креативе.

— Это пыль осела после удара «Орешником».
— По-любому Байден виноват.
Облако из пыли в Уфе — как загрязнение воздуха влияет на горожан
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Ранее Mkset сообщал о том, что башкортостанский Гидрометцентр зафиксировал в Уфе пятикраткое превышение предельно допустимой концентрации некоторых вредных веществ, а также пыли.

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