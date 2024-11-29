Уфимцы нашли причины смога в города

Posted 29 ноября, 17:03
Published 29 ноября, 17:03
Modified 29 ноября, 20:11
Updated 29 ноября, 20:11
Поводом для дискуссии стал пост в одном из местных пабликов Vk, где уфимец сетовал на быструю загрязняемость машин. По словам горожанина, спустя всего два дня после мойки весь кузов его авто покрылся пылью, с аналогичной проблемой столкнулись и другие автолюбители.
Теории уфимцы высказали разные, кто-то связал произошедшее с экологическими проблемами.
— С начала недели ветер по региону 0,1-0,5 м/с — практически штиль. Все что поднимается машинами, техникой, выбрасывается заводами никуда не уходит, а висит над городом и медленно оседает обратно.
— Снега нет, дождя нет, пыль никуда не исчезает, городская суета поднимает пыль. Всё логично.
Впрочем, не все ответы были связаны с превышение концентрации пыли в воздухе башкирской столицы.
— Это объясняется наличием большого количества шипованной резины над фрикционными и отсутствием снега.
Некоторые же пользователи решили посоревноваться в креативе.
— Это пыль осела после удара «Орешником».
— По-любому Байден виноват.
Ранее Mkset сообщал о том, что башкортостанский Гидрометцентр зафиксировал в Уфе пятикраткое превышение предельно допустимой концентрации некоторых вредных веществ, а также пыли.