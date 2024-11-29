Уфимцы нашли причины смога в города

Поводом для дискуссии стал пост в одном из местных пабликов Vk, где уфимец сетовал на быструю загрязняемость машин. По словам горожанина, спустя всего два дня после мойки весь кузов его авто покрылся пылью, с аналогичной проблемой столкнулись и другие автолюбители.