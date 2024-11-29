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Posted 29 ноября, 05:49

Published 29 ноября, 05:49

Modified 29 ноября, 09:59

Updated 29 ноября, 09:59

Опрос: уфимцы хотят работать в Новый год

Уфимцам не нужны новогодние праздники

29 ноября 2024, 05:49
Фото: 1MI.

Опрос: уфимцы хотят работать в Новый год

Треть жителей башкирской столицы считают, что обошлись бы без длительных выходных в начале января — результатами соответствующего опроса SuperJob поделился с Mkset в пятницу, 29 ноября.

Порядка 53% работающих уфимцев, конечно же, довольна новогодним отдыхом от работы. Однако 13% респондентов выходные считают слишком длинными, ещё для 19% не имеет значения, сколько длятся праздники.

Продолжительный отдых, согласно данным аналитиков, среди экономически активного населения чаще одобряют горожане без детей, а также он по вкусу уфимцам до 35 лет и женщинам.

Уфимцы отказались от Нового года
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Ранее, как сообщал Mkset, опрос на смежную тему проводили аналитики «Авито Работы». Как выяснили эксперты, немалая доля уфимцев собирается работать в новогодние праздники.

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