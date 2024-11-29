Уфимцам не нужны новогодние праздники

Posted 29 ноября, 05:49
Published 29 ноября, 05:49
Modified 29 ноября, 09:59
Updated 29 ноября, 09:59
Порядка 53% работающих уфимцев, конечно же, довольна новогодним отдыхом от работы. Однако 13% респондентов выходные считают слишком длинными, ещё для 19% не имеет значения, сколько длятся праздники.
Продолжительный отдых, согласно данным аналитиков, среди экономически активного населения чаще одобряют горожане без детей, а также он по вкусу уфимцам до 35 лет и женщинам.
Ранее, как сообщал Mkset, опрос на смежную тему проводили аналитики «Авито Работы». Как выяснили эксперты, немалая доля уфимцев собирается работать в новогодние праздники.