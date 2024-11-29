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Posted 29 ноября, 05:57

Published 29 ноября, 05:57

Modified 29 ноября, 09:58

Updated 29 ноября, 09:58

В Уфе восьмиклассник сломал позвоночник

Уфимские врачи сделали немыслимое

29 ноября 2024, 05:57
Фото: Минздрав РБ.

В Уфе восьмиклассник сломал позвоночник

На операционный стол «семнадцатой» больницы башкирской столицы попал 14-летний подросток после падения с лестницы — сообщили в Минздраве Башкортостана.

Молодой человек после травмирования сразу был доставлен в медучреждение на карете скорой помощи. Там у парня диагностировали крайне тяжёлую травму — компрессионно-оскольчатый перелом позвоночника.

Несмотря на серьёзность недуга, медикам уфимской больницы удалось поставить подростка на ноги — при помощи методами Легаси Лонгитюд ему через небольшие проколы в коже ввели сверхпрочные импланты. Благодаря этому операция прошла куда легче. Всего за десять дней парень стал на ноги и оказался готов к выписке.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии врачи спасли мужчину, десять лет страдавшего от опухоли.

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