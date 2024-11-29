Уфимские врачи сделали немыслимое

Несмотря на серьёзность недуга, медикам уфимской больницы удалось поставить подростка на ноги — при помощи методами Легаси Лонгитюд ему через небольшие проколы в коже ввели сверхпрочные импланты. Благодаря этому операция прошла куда легче. Всего за десять дней парень стал на ноги и оказался готов к выписке.