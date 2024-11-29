Уфимские врачи сделали немыслимое

Posted 29 ноября, 05:57
Published 29 ноября, 05:57
Modified 29 ноября, 09:58
Updated 29 ноября, 09:58
Молодой человек после травмирования сразу был доставлен в медучреждение на карете скорой помощи. Там у парня диагностировали крайне тяжёлую травму — компрессионно-оскольчатый перелом позвоночника.
Несмотря на серьёзность недуга, медикам уфимской больницы удалось поставить подростка на ноги — при помощи методами Легаси Лонгитюд ему через небольшие проколы в коже ввели сверхпрочные импланты. Благодаря этому операция прошла куда легче. Всего за десять дней парень стал на ноги и оказался готов к выписке.