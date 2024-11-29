Уфимские школьники будут отдыхать под «Щелкунчика»

Posted 29 ноября, 08:19
Published 29 ноября, 08:19
Modified 29 ноября, 09:21
Updated 29 ноября, 09:21
Минпросвещения России запустило проект «Музыка вместо звонков». Теперь во всех школах страны вместо оглашающего звона будут воспроизводить фрагменты классических произведений.
Композиции выбираются не просто так: в ноябре, например, школьники слушали отрывки из песен Александры Пахмутовой — в честь 95-летия со дня рождения композитора. А в декабре школьникам поднимут уровень культурного просвещения и градус новогоднего настроения фрагментами произведений Чайковского. К примеру, отрывками из его балета «Щелкунчик» — классического рингтона рождественской поры России 19-20 веков.
Дети и родители, кажется, поддержали проект, однако возникли некоторые вопросы к его реализации. Школьные звонки, как известно звучат по 5-10 секунд. Возможно ли за это время проникнуться фрагментом великой классики?
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