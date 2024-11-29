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Posted 29 ноября, 08:19

Published 29 ноября, 08:19

Modified 29 ноября, 09:21

Updated 29 ноября, 09:21

Уфимские школьники будут отдыхать под «Щелкунчика»

Уфимские школьники будут отдыхать под «Щелкунчика»

29 ноября 2024, 08:19
Фото: mkset.ru.
Звуки школьного звонка заменят на классические мелодии в школах Башкирии и всей России, сообщило Минпросвещения РФ в пятницу, 29 ноября.

Минпросвещения России запустило проект «Музыка вместо звонков». Теперь во всех школах страны вместо оглашающего звона будут воспроизводить фрагменты классических произведений.

Композиции выбираются не просто так: в ноябре, например, школьники слушали отрывки из песен Александры Пахмутовой — в честь 95-летия со дня рождения композитора. А в декабре школьникам поднимут уровень культурного просвещения и градус новогоднего настроения фрагментами произведений Чайковского. К примеру, отрывками из его балета «Щелкунчик» — классического рингтона рождественской поры России 19-20 веков.

Дети и родители, кажется, поддержали проект, однако возникли некоторые вопросы к его реализации. Школьные звонки, как известно звучат по 5-10 секунд. Возможно ли за это время проникнуться фрагментом великой классики?

Ранее Mkset рассказал, что школьников в Башкирии будут отучать от смартфонов танцами.

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