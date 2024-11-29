Уфимские школьники будут отдыхать под «Щелкунчика»

Композиции выбираются не просто так: в ноябре, например, школьники слушали отрывки из песен Александры Пахмутовой — в честь 95-летия со дня рождения композитора. А в декабре школьникам поднимут уровень культурного просвещения и градус новогоднего настроения фрагментами произведений Чайковского. К примеру, отрывками из его балета «Щелкунчик» — классического рингтона рождественской поры России 19-20 веков.