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Posted 29 ноября, 08:11

Published 29 ноября, 08:11

Modified 29 ноября, 08:11

Updated 29 ноября, 08:11

Участники СВО из Нижегородской области получат возможность улучшить жилищные условия

Участники СВО из Нижегородской области получат возможность улучшить жилищные условия

29 ноября 2024, 08:11
Фото: ГК «Каркас-Монолит».
В Нижегородской области внедряются новые меры поддержки участников военной спецоперации и их семей. Рассказываем о том, какая конкретно помощь положена военнослужащим и мобилизованным нижегородцам.

Военный социальный контракт

Власти Нижегородской области учредили для мобилизованных и военнослужащих, находящихся в зоне СВО, такой документ, как военный социальный контракт, пишет newsnn.ru. Контракт заключается с областным министерством соцполитики, чтобы закрепить за данной категорией населения сотрудников соцзащиты, которые в индивидуальном порядке помогают получать социальные льготы.

Скидки на покупку жилья

Многие участники СВО и их семьи планируют как можно скорее расширить свою жилплощадь. Поэтому в Нижнем Новгороде для участников СВО начала действовать 10%-ная скидка на покупку квартир, которую внедрила ГК «Каркас Монолит» одновременно в нескольких жилых комплексах областного центра.

В центре города любителям активной жизни предлагается жилье в «КМ Тимирязевский», расположенном рядом с парком Пушкина.

Для семей с детьми идеально подходит тихий «КМ Анкудиновский Парк» с современной инфраструктурой. Жилой квартал находится около Анкудиновского лесопарка и ботанического сада, а в 10 километрах от него функционирует музей-заповедник «Щелоковский хутор».

Квартиры в «КМ Ривер Парк» и «КМ Анкудиновский Парк» выгодно отличаются тем, что реализуются уже с отделкой и даже готовой кухней.

В Ленинском районе, который отличают обилие общественного транспорта и удобная логистическая развязка, доступны квартиры со скидкой в сданном жилом комплексе «КМ Ривер Парк», построенном рядом со станцией метро «Заречная».

Также стоит отметить, что акция от компании-застройщика распространяется и на «КМ Дом на Барминской», который смогут оценить любители уникального жилья в историческом центре столицы региона — на Дятловых горах.

В каждом из перечисленных ЖК достаточный выбор квартир с различными планировками, в этих новостройках оборудованы безопасные дворы без машин и зоны для прогулок с семьей. В шаговой доступности расположена современная инфраструктура.

Чтобы принять участие в такой акции, необходимо:

— купить квартиру за наличный расчет, в ипотеку или в рассрочку;

— предъявить документ, подтверждающий участие в специальной военной операции.

Налоговые льготы

В период с 2022 по 2023 год администрация Нижегородской области упразднила для участников СВО уплату транспортного налога на легковые автомобили, мотоциклы и моторные лодки с определенной мощностью, а решение о продлении данной льготы в 2024 году планируется принять в ближайшее время.

Помощь с кредитами

Важно напомнить, что нижегородцам предоставляется денежная компенсация по кредитным договорам, договорам займа и лизинга. Для ее получения следует подписать военный социальный контракт.

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