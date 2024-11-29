Участники СВО из Нижегородской области получат возможность улучшить жилищные условия

В период с 2022 по 2023 год администрация Нижегородской области упразднила для участников СВО уплату транспортного налога на легковые автомобили, мотоциклы и моторные лодки с определенной мощностью, а решение о продлении данной льготы в 2024 году планируется принять в ближайшее время.