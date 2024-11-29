Участники СВО из Нижегородской области получат возможность улучшить жилищные условия

Posted 29 ноября, 08:11
Published 29 ноября, 08:11
Modified 29 ноября, 08:11
Updated 29 ноября, 08:11
Власти Нижегородской области учредили для мобилизованных и военнослужащих, находящихся в зоне СВО, такой документ, как военный социальный контракт, пишет newsnn.ru. Контракт заключается с областным министерством соцполитики, чтобы закрепить за данной категорией населения сотрудников соцзащиты, которые в индивидуальном порядке помогают получать социальные льготы.
Многие участники СВО и их семьи планируют как можно скорее расширить свою жилплощадь. Поэтому в Нижнем Новгороде для участников СВО начала действовать 10%-ная скидка на покупку квартир, которую внедрила ГК «Каркас Монолит» одновременно в нескольких жилых комплексах областного центра.
В центре города любителям активной жизни предлагается жилье в «КМ Тимирязевский», расположенном рядом с парком Пушкина.
Для семей с детьми идеально подходит тихий «КМ Анкудиновский Парк» с современной инфраструктурой. Жилой квартал находится около Анкудиновского лесопарка и ботанического сада, а в 10 километрах от него функционирует музей-заповедник «Щелоковский хутор».
Квартиры в «КМ Ривер Парк» и «КМ Анкудиновский Парк» выгодно отличаются тем, что реализуются уже с отделкой и даже готовой кухней.
В Ленинском районе, который отличают обилие общественного транспорта и удобная логистическая развязка, доступны квартиры со скидкой в сданном жилом комплексе «КМ Ривер Парк», построенном рядом со станцией метро «Заречная».
Также стоит отметить, что акция от компании-застройщика распространяется и на «КМ Дом на Барминской», который смогут оценить любители уникального жилья в историческом центре столицы региона — на Дятловых горах.
В каждом из перечисленных ЖК достаточный выбор квартир с различными планировками, в этих новостройках оборудованы безопасные дворы без машин и зоны для прогулок с семьей. В шаговой доступности расположена современная инфраструктура.
Чтобы принять участие в такой акции, необходимо:
— купить квартиру за наличный расчет, в ипотеку или в рассрочку;
— предъявить документ, подтверждающий участие в специальной военной операции.
В период с 2022 по 2023 год администрация Нижегородской области упразднила для участников СВО уплату транспортного налога на легковые автомобили, мотоциклы и моторные лодки с определенной мощностью, а решение о продлении данной льготы в 2024 году планируется принять в ближайшее время.
Важно напомнить, что нижегородцам предоставляется денежная компенсация по кредитным договорам, договорам займа и лизинга. Для ее получения следует подписать военный социальный контракт.