Учалинский шахматист — бронзовый призер Первенства мира по решению композиции

Рамазану всего 8 лет, но он уже имеет титул чемпиона Учалинского района и города Учалы по блицу, бронзового призера Республики Башкортостан до 9 лет, является победителем и призером этапов Детского Кубка России по шахматам, а в решении шахматных задач теперь вышел на мировой уровень.