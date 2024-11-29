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Posted 29 ноября, 05:38

Published 29 ноября, 05:38

Modified 29 ноября, 05:40

Updated 29 ноября, 05:40

Учалинский шахматист — бронзовый призер Первенства мира по решению композиции

Учалинский шахматист — бронзовый призер Первенства мира по решению композиции

29 ноября 2024, 05:38
Фото: АНП СК «Горняк».
26 ноября 2024 года в г. Монтесильвано (Италия) состоялось награждение победителей и призеров Первенства мира по композиции «1st World Cadet Chess Solving Championships 2024». Бронзовую медаль вручили учалинскому шахматисту, воспитаннику АНП СК «Горняк» Рамазану Мурташину.

Рамазану всего 8 лет, но он уже имеет титул чемпиона Учалинского района и города Учалы по блицу, бронзового призера Республики Башкортостан до 9 лет, является победителем и призером этапов Детского Кубка России по шахматам, а в решении шахматных задач теперь вышел на мировой уровень.

Фото: АНП СК «Горняк»
— Рамазан выступил очень достойно, поделил второе и третье место, затратив чуть больше времени, чем его соперники. Фактически, одна нерешенная задача лишила его первого места, — рассказал тренер по шахматам АНП СК «Горняк» Сергей Суханов.

Шахматное движение последние 12 лет в Учалах развивается при поддержке АО «Учалинский ГОК».

#Андрей Королев#Общество#Новости
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