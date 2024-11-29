Учалинский шахматист — бронзовый призер Первенства мира по решению композиции

Posted 29 ноября, 05:38
Published 29 ноября, 05:38
Modified 29 ноября, 05:40
Updated 29 ноября, 05:40
Рамазану всего 8 лет, но он уже имеет титул чемпиона Учалинского района и города Учалы по блицу, бронзового призера Республики Башкортостан до 9 лет, является победителем и призером этапов Детского Кубка России по шахматам, а в решении шахматных задач теперь вышел на мировой уровень.
— Рамазан выступил очень достойно, поделил второе и третье место, затратив чуть больше времени, чем его соперники. Фактически, одна нерешенная задача лишила его первого места, — рассказал тренер по шахматам АНП СК «Горняк» Сергей Суханов.
Шахматное движение последние 12 лет в Учалах развивается при поддержке АО «Учалинский ГОК».