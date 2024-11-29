«Тревожный чемоданчик» — из чего состоит и сколько стоит в Уфе

Posted 29 ноября, 10:24
Published 29 ноября, 10:24
Modified 29 ноября, 12:50
Updated 29 ноября, 12:50
«Тревожный чемоданчик» — базовый набор вещей, которые понадобятся для выживания в экстренных ситуациях до прибытия спасателей.
МЧС рекомендует собрать спасательный рюкзачок не только жителям регионов, где высока вероятность природных катаклизмов — наводнений, ураганов и прочих, но и жителям регионов, где есть вероятность вооруженных конфликтов, а также другим «проблемным регионам». Интересно то, что жители последних в курсе о существовании такого понятия, как тревожный чемоданчик, минимум в течение последних двух лет. Утром в пятницу крупное информационное агентство опубликовало стандартный профилактический материал МЧС, новость про чемоданчики подхватили многие СМИ и создали шквал интереса у пользователей.
В МЧС отметили, что набор для выживания каждый составляет индивидуально под свои потребности. Однако есть список рекомендаций по наполнению спасательного рюкзачка. Эксперты Mkset подсчитали во сколько обойдется «тревожный чемоданчик» в Уфе.
Для тревожного шоппинга предлагаем отправиться на шоппинг, к примеру, в гипермаркет «Лента»:
Также спасатели рекомендуют взять с собой еду. Меню в МЧС не составили, просто порекомендовав взять с собой калорийные и не занимающие много места продукты. Эксперты Mkset составили примерный рацион на случай катастрофы, например, ядерной войны:
Примерный список рассчитан на один день. Возможно убирать и добавлять продукты. Спасатели рекомендуют взять с собой продовольствия минимум на три дня в режиме выживания.
Затем спасатели рекомендуют заглянуть в аптеку, чтобы собрать набор для первой медицинской помощи. Что именно и на какую сумму можно приобрести, к примеру, в аптеке «Апрель»:
Таким образом, самый минимальный набор для выживания обойдется уфимцам в ₽3 607. Также в МЧС рекомендуют положить в «тревожный чемоданчик» деньги, документы (или их ксерокопии), сменную одежду и предметы личной гигиены.
Как отметили в ведомстве, сбор «тревожного чемоданчика» — рекомендация, а не срочное предписание. Однако никто не знает, в какой момент может понадобится набор для выживания.
Ранее Mkset сообщил об обстреле пассажирского самолета в Салавате.