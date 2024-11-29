«Тревожный чемоданчик» — из чего состоит и сколько стоит в Уфе

МЧС рекомендует собрать спасательный рюкзачок не только жителям регионов, где высока вероятность природных катаклизмов — наводнений, ураганов и прочих, но и жителям регионов, где есть вероятность вооруженных конфликтов, а также другим «проблемным регионам». Интересно то, что жители последних в курсе о существовании такого понятия, как тревожный чемоданчик, минимум в течение последних двух лет. Утром в пятницу крупное информационное агентство опубликовало стандартный профилактический материал МЧС, новость про чемоданчики подхватили многие СМИ и создали шквал интереса у пользователей.