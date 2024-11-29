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Posted 29 ноября, 10:24

Published 29 ноября, 10:24

Modified 29 ноября, 12:50

Updated 29 ноября, 12:50

Жителям Башкирии советуют собрать «Тревожный чемоданчик»

«Тревожный чемоданчик» — из чего состоит и сколько стоит в Уфе

29 ноября 2024, 10:24
Фото: rutube.ru.

Жителям Башкирии советуют собрать «Тревожный чемоданчик»

Россиян без видимых причин призвали собрать «Тревожный чемоданчик». Пояснения и список вещей опубликовало РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ в пятницу, 29 ноября.

«Тревожный чемоданчик» — базовый набор вещей, которые понадобятся для выживания в экстренных ситуациях до прибытия спасателей.

МЧС рекомендует собрать спасательный рюкзачок не только жителям регионов, где высока вероятность природных катаклизмов — наводнений, ураганов и прочих, но и жителям регионов, где есть вероятность вооруженных конфликтов, а также другим «проблемным регионам». Интересно то, что жители последних в курсе о существовании такого понятия, как тревожный чемоданчик, минимум в течение последних двух лет. Утром в пятницу крупное информационное агентство опубликовало стандартный профилактический материал МЧС, новость про чемоданчики подхватили многие СМИ и создали шквал интереса у пользователей.

Что входит в «Тревожный чемоданчик»

В МЧС отметили, что набор для выживания каждый составляет индивидуально под свои потребности. Однако есть список рекомендаций по наполнению спасательного рюкзачка. Эксперты Mkset подсчитали во сколько обойдется «тревожный чемоданчик» в Уфе.

Для тревожного шоппинга предлагаем отправиться на шоппинг, к примеру, в гипермаркет «Лента»:

  • Базовый рюкзак — ₽299
  • Фонарик — ₽449
  • Универсальный нож с набором инструментов — ₽389
  • Спички — ₽39

Также спасатели рекомендуют взять с собой еду. Меню в МЧС не составили, просто порекомендовав взять с собой калорийные и не занимающие много места продукты. Эксперты Mkset составили примерный рацион на случай катастрофы, например, ядерной войны:

  • Рыбные консервы — ₽134
  • Мясные консервы — ₽84
  • Печенье песочное — ₽36
  • Сгущенка — ₽109
  • Батончик «Сникерс» — ₽48
  • Злаковый батончик — ₽24
  • Бутылка воды 1,5л — ₽38

Примерный список рассчитан на один день. Возможно убирать и добавлять продукты. Спасатели рекомендуют взять с собой продовольствия минимум на три дня в режиме выживания.

Фото: «Лента»

Затем спасатели рекомендуют заглянуть в аптеку, чтобы собрать набор для первой медицинской помощи. Что именно и на какую сумму можно приобрести, к примеру, в аптеке «Апрель»:

  • Перевязочный пакет — ₽351
  • Салфетки стерильные — ₽53
  • Бактерицидный пластырь — ₽20
  • Антисептический гель — ₽349
  • Перекись водорода — ₽33
  • Зеленка — ₽56
  • Обезболивающие таблетки — ₽150
Фото: «Апрель»

Таким образом, самый минимальный набор для выживания обойдется уфимцам в ₽3 607. Также в МЧС рекомендуют положить в «тревожный чемоданчик» деньги, документы (или их ксерокопии), сменную одежду и предметы личной гигиены.

Как отметили в ведомстве, сбор «тревожного чемоданчика» — рекомендация, а не срочное предписание. Однако никто не знает, в какой момент может понадобится набор для выживания.

Ранее Mkset сообщил об обстреле пассажирского самолета в Салавате.

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