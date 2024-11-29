Тараканы объявили войну вашему дому? Узнали, чего насекомые боятся больше огня

Тараканы — настоящая головная боль для многих. Они появляются внезапно, а избавиться от них бывает непросто. Но что если есть способы, которые действительно работают, не требуют огромных затрат и безопасны для вашего дома?

Эти насекомые очень живучи, и, если они находят у вас в квартире еду и воду, они остаются надолго. Тараканы быстро размножаются, поэтому важно действовать сразу. Чтобы эффективно от них избавиться, начнем с подготовки. Этап 1. Уборка Для начала важно лишить насекомых источников пищи. Следует тщательно убирать все остатки еды, крошки и пыль. Рекомендуется: Подметать полы, особенно на кухне.

Протирать шкафы внутри и снаружи, чтобы удалить даже мельчайшие следы еды.

Пылесосить диваны, где часто остаются крошки. Анна, домохозяйка и автор канала «Советы для дома» советует дополнить уборку раствором уксуса и воды. Для его приготовления потребуется смешать уксус и воду в равных пропорциях. Получившейся смесью нужно обработать: Плинтусы, чтобы создать неприятный для тараканов запах.

Полки в шкафах и кухонные столы.

Подоконники и решетки вентиляции. — Этот метод абсолютно безопасен для людей и животных, но его необходимо повторять каждые два дня, чтобы добиться результата, — делится Анна. Этап 1. Уборка — ключ к успеху . Фото: Изображение Midjourney Этап 2. Борная кислота Следующим шагом в борьбе с тараканами станет использование борной кислоты. Это простое средство, которое можно купить в любой аптеке за 30–50 рублей. Рецепт приманки Возьмите: 1 вареный желток (или сырое яйцо).

1 пакетик борной кислоты. Смешайте эти ингредиенты до получения плотной массы и сформируйте из нее небольшие шарики. Разложите их в местах, где вы видели тараканов: под раковиной, в углах кухни, вдоль плинтусов. Желток привлекает насекомых, а борная кислота разъедает их пищеварительный тракт. Если в доме есть дети или домашние животные, будьте осторожны и следите за тем, чтобы приманка была вне их доступа. — Для большей безопасности можно использовать крышки от пластиковых бутылок. В них легко разместить смесь и расставить по дому, — советует Анна. Этап 2. Борная кислота: бюджетно и эффективно . Фото: Изображение Midjourney Этап 3. Порошок на страже порядка Если у вас нет времени на приготовление шариков, можно просто рассыпать порошок борной кислоты тонким слоем. Особое внимание уделите следующим местам: Вдоль плинтусов.

За шкафами и под раковиной.

Вдоль труб водоснабжения. Тараканы обязательно пробегут по этому порошку. Он останется на их лапках, и, очищая их, насекомые проглотят кислоту. Этап 4. Лишите тараканов воды Тараканы могут прожить без еды до месяца, но без воды — всего пару дней. Чтобы сделать ваш дом менее привлекательным для насекомых, важно перекрыть доступ к воде: Протирайте насухо кухонную раковину перед сном.

Удаляйте влагу в ванной комнате и туалете.

Закрывайте сливы в раковине и ванной на ночь. Если тараканы проникают в дом через вентиляцию, установите мелкую сетку. Можно использовать марлю, старый тюль или специальную вентиляционную сетку, которую легко найти в хозяйственных магазинах. Ранее эксперты рассказали, почему кухонная раковина может стать причиной болезней. Почему тараканы не уходят из вашей квартиры: ошибки в дезинфекции Узнать подробнее Читайте также: Забытый метод 90-х снова в деле: уничтожьте тараканов с помощью борной кислоты Испробуйте дедовский метод борьбы с мокрицами в погребе: дешево и эффективно Как выгонять мышей, не потратив кучу денег: топ-5 самых эффективных средств