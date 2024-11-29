Тараканы объявили войну вашему дому? Узнали, чего насекомые боятся больше огня

Posted 29 ноября, 12:03
Published 29 ноября, 12:03
Modified 29 ноября, 12:05
Updated 29 ноября, 12:05
Эти насекомые очень живучи, и, если они находят у вас в квартире еду и воду, они остаются надолго. Тараканы быстро размножаются, поэтому важно действовать сразу. Чтобы эффективно от них избавиться, начнем с подготовки.
Для начала важно лишить насекомых источников пищи. Следует тщательно убирать все остатки еды, крошки и пыль. Рекомендуется:
Анна, домохозяйка и автор канала «Советы для дома» советует дополнить уборку раствором уксуса и воды. Для его приготовления потребуется смешать уксус и воду в равных пропорциях. Получившейся смесью нужно обработать:
— Этот метод абсолютно безопасен для людей и животных, но его необходимо повторять каждые два дня, чтобы добиться результата, — делится Анна.
Следующим шагом в борьбе с тараканами станет использование борной кислоты. Это простое средство, которое можно купить в любой аптеке за 30–50 рублей.
Возьмите:
Смешайте эти ингредиенты до получения плотной массы и сформируйте из нее небольшие шарики. Разложите их в местах, где вы видели тараканов: под раковиной, в углах кухни, вдоль плинтусов. Желток привлекает насекомых, а борная кислота разъедает их пищеварительный тракт.
Если в доме есть дети или домашние животные, будьте осторожны и следите за тем, чтобы приманка была вне их доступа.
— Для большей безопасности можно использовать крышки от пластиковых бутылок. В них легко разместить смесь и расставить по дому, — советует Анна.
Если у вас нет времени на приготовление шариков, можно просто рассыпать порошок борной кислоты тонким слоем. Особое внимание уделите следующим местам:
Тараканы обязательно пробегут по этому порошку. Он останется на их лапках, и, очищая их, насекомые проглотят кислоту.
Тараканы могут прожить без еды до месяца, но без воды — всего пару дней. Чтобы сделать ваш дом менее привлекательным для насекомых, важно перекрыть доступ к воде:
Если тараканы проникают в дом через вентиляцию, установите мелкую сетку. Можно использовать марлю, старый тюль или специальную вентиляционную сетку, которую легко найти в хозяйственных магазинах.
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